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Erdoğan 'Milletvekili adayı olacaklar' demişti! Bakan Akar'dan açıklama geldi: Yeri gelince konuşulur

27.03.2023 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 17 ismin 14 Mayıs'ta milletvekili adayı olacağına ilişkin açıklamasının ardından gözler Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerine çevrildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, adaylıkla ilgili dikkat çeken bir mesaj verdi. Bakan Akar'ın açıklamalarının gündeminde ayrıca hudut güvenliği de vardı. Akar, deprem sonrası ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı.

Erdoğan 'Milletvekili adayı olacaklar' demişti! Bakan Akar'dan açıklama geldi: Yeri gelince konuşulur

Bakan Akar milletvekili adayı olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "17 kabine üyemin hemen hemen her birine değişik illerde görevler vereceğiz. Kabindeki 17 isim milletvekili adayı olacak. Büyükşehirler bakan arkadaşlarım için en uygun yerlerdir" demişti. Akar'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

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"YASA DIŞI GEÇİŞ İDDİALARI KESİNLİKLE GERÇEĞİ YANSITMAMAKTA"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile 6 Şubat’ta merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7, Elbistan ilçesinde ise saat 7,6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu iller arasında yer alan Hatay’daki faaliyetlerine devam ediyor. Akar, hudut birliğindeki inceleme ve denetlemelerinin ardından, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

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Gün boyunca hudut birliğinde incelemelerde bulunduğu belirtilerek sınırdan yasa dışı geçiş iddiaları ve ülkelerine dönen Suriyelilere ilişkin soru üzerine Akar, "Sınırdan yasa dışı geçiş iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Hudutlarımız 7 gün 24 saat ileri teknoloji ürünü araç gereçlerle Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirleriyle gece-gündüz korunmakta, kollanmakta, gözetlenmektedir. Her türlü tedbiri alıyoruz. Deprem felaketi sonrası dahil zaman zaman siyasi mülahazalarla, şahsi ihtiraslarla gerçek dışı, abartılı, yanıltıcı söylemlerle hudut güvenliği, polemik konusu haline getirilmek isteniyor. Bu son derece yanlış bir davranıştır" ifadelerini kullandı.

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"DEPREM SONRASI 60 BİN CİVARINDA SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNDÜ"

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından da "Suriye’den Türkiye’ye doğru sığınmacı akını" olduğuna yönelik iddianın ortaya atıldığını hatırlatan Akar, şöyle konuştu:

"Bu tezviratın gerçek olmadığı açık ve net şekilde ortaya konuldu. Sınır hattında denetlemeler yaptık, sivil ve askeri makamlarla konuştuk, görüştük. Bunların iftira olduğunu, durumun tam tersi olduğunu kamuoyuyla paylaştık. Deprem sonrası yakınlarını, evini kaybeden 60 bin civarında Suriyeli gönüllü olarak ülkesine döndü. Hudutlardan herhangi bir kaçak geçişe asla müsaade etmeyiz, böyle bir şey söz konusu olamaz."

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DANİMARKA'DAKİ ÇİRKİN SALDIRIYA SERT TEPKİ!

Danimarka’da Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağına yönelik saldırıya ilişkin soru üzerine Akar, "Bayrağımıza ve kutsal kitabımıza yönelik saldırı büyük bir barbarlık, aşağılık ve iğrenç bir davranış örneğidir. Bu kesinlikle insanlık ve nefret suçudur. Bunu asla kabul edemeyiz" diye konuştu.

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Bu tür nefret söylemlerinin giderek yaygınlaştığına dikkati çeken Bakan Akar, şunları söyledi:

"Bu insanlık adına son derece utanç verici bir eylem. Bunu şiddetle kınıyor, lanetliyoruz. Bu, hiçbir şekilde ifade özgürlüğü ile izah edilemez. Sözde ’ifade özgürlüğü adına bunların yapıldığını’ söyleyenler büyük bir yanılgı, yalan içindeler. Bu tür eylemlere güya ’demokrasi’ kisvesi içinde izin verdiklerini söylüyorlar. Bunlara göz yumulması, izin verilmesi insanlık ve nefret suçuna ortak olmak anlamına gelir. NATO müttefikimiz olanlardan veya olmaya aday olanlardan bu konularda daha hassas olmalarını, bu eylemi gerçekleştiren mahluklara derhal gereğini yapmaları ve medeni ülkelerin aldığı tedbirlere benzer tedbirleri almaları gerektiğini de bir kez daha hatırlatmak istiyorum."

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MİLLETVEKİLİ ADAYLIĞI

Milletvekili adaylığına yönelik yer alan haberlere ilişkin değerlendirmesi de sorulan Bakan Akar, "Şu anda hudut birliğinde, yani kışla içindeyiz. Burada Mehmetçik ile beraberiz. Buralar siyasi değerlendirmelerin yapılacağı yerler değil. Siyasi konular, başka yerlerde yeri ve zamanı geldiğinde konuşulur" yanıtını verdi.

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AKAR SINIRIN SIFIR NOKTASINDA

Suriye’nin kuzeyindeki Bahar Kalkanı ve Zeytin Dalı harekat bölgelerinin desteklendiği Kumlu Üs Bölgesi’ne giderek inceleme ve denetlemelerde bulunan Akar, faaliyetlere ilişkin komutanlık binasında brifing aldı.

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Akar daha sonra beraberindeki komutanlarla üs bölgesinde bulunan bir pikabın kasasına binerek dolaştığı birliğin içinde incelemelerde bulundu. Silah bakımı yapan komando bölüğünün de yanına giden Akar, bölüğün faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı. Bakımı yapılan silahları da inceleyen komandolara "Göreve hazır mısınız" diye sordu. Komandolar da Bakan Akar’a hep bir ağızdan "Daima hazırız" yanıtını verdi.

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Buradaki incelemelerinin ardından Bakan Akar daha sonra beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile sınırın sıfır noktasına gitti. Kavalcık Şehit Er Gökhan Çakır Hudut Karakolu’na geçen Akar, inceleme ve denetlemelerine burada devam etti.

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Gözetleme kulesine çıkan, hudut tekmili alan Akar, hudutların gece-gündüz izlendiği yerli ve milli üretim Dragoneye (ejderha gözü) Elektro-Optik Sensör Sistemi ve hudut güvenliğine yönelik faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

Yemekhaneye geçerek iftar menüsüne ilişkin de bilgi alan Bakan Akar, bölük komutanına yemek konusunda hassas olunması, Mehmetçiğin yemeklerinin özenle hazırlanması talimatı verdi.

(İHA)

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