HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika | Erdoğan, muhalefeti de dahil ederek takdir etti: "Terörsüz Türkiye hedefimizle aramıza kimse giremez"

Son dakika | Erdoğan, muhalefeti de dahil ederek takdir etti: "Terörsüz Türkiye hedefimizle aramıza kimse giremez"

25.10.2024 15:16
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, TUSAŞ'ta 5 şehit verdiğimiz hain terör saldırısıyla ilgili konuştu. "Bu tarz kalleşliklerle bize geri adım attıracağını sananların tepelerine binmeye devam edeceğiz" diyen Erdoğan, saldırı sonrası muhalefet dahil siyasi partilerin benimsediği duruşu takdirle karşıladığını belirtti.

Son dakika | Erdoğan, muhalefeti de dahil ederek takdir etti: "Terörsüz Türkiye hedefimizle aramıza kimse giremez"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Fuar Merkezi'nde SAHA EXPO 2024 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı Programı'nda konuşma gerçekleştirdi. Savunma sanayii alanındaki gelişmelere dikkat çeken Erdoğan, "Bugün kimseden çekinmeden zalimlere en güçlü tepkiyi gösterebiliyorsak bunun ardında savunma sanayiimizin 22 yılda elde ettiği başarılar yatıyor" ifadelerini kullandı.

"BİZE GERİ ADIM ATTIRACAĞINI SANANLARIN TEPELERİNE BİNMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

  • Her ne kadar şehitlerimiz sebebiyle acımız büyük olsa da Türkiye yüzyılı ülkemize kasteden alçaklarla mücadele azmimiz çok daha büyüktür. Bu tarz kalleşliklerle bize geri adım attıracağını sananların tepelerine binmeye, inlerini başlarına geçirmeye devam edeceğiz. Türkiye, 85 milyon vatandaşının topyekün kenetlenmesiyle her türlü tuzağı bozacak basirete de sahiptir.

"ŞEHİTLERİMİZİN MÜBAREK KANLARI YERDE KALMADI"

  • Milletimiz huzur ve güvenliğini hedef alan her türlü saldırı başarısız olacak, en sonunda dönüp kandan beslenen terör baronlarını vuracaktır. TUSAŞ'taki terör eylemini düzenleyen bölücü terör örgütü üyesi hainlerin ikisi de ölü olarak ele geçirilmiştir. Hava kuvvetlerimiz ve MİT Başkanlığımız bu alçak saldırıya cevabımızı Suriye ve Irak'taki terör hedeflerini yok ederek katbekat fazlasıyla vermiş, şehitlerimizin mübarek kanlarını yerde bırakmamıştır.

Ekran görüntüsü 2024-10-25 145047

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİMİZLE ARAMIZA KİMSE GİREMEZ"

  • Savunma sanayii çalışanlarımız saldırıdan hemen sonra hainlere inat 'Daha fazla çalışacağız, üreteceğiz' diyerek bu milletin nasıl yenilmez bir iradeye, sarsılmaz bir imana sahip olduğunu göstermiştir.

  • Biz bu kalleşliklerin arkasındaki niyetin ne olduğunu çok net görebiliyoruz. Kiralık katil sürülerinin emellerinin ne olduğunun gayet farkındayız. Basiret ve feraset sahibi milletimiz de bölücü canilerin kanlı eylemlerinin hangi amaca hizmet ettiğinin bilincinde. Dünkü güvenlik toplantımızda hain terör saldırısını ve atacağımız adımları detaylıca ele aldık. Hiçbir hasmane terör saldırısı bu milletin ezeli ve ebedi kardeşliğini bozamaz. Terörsüz Türkiye hedefimizle aramıza kimse giremez.

  • Terör eylemi akabinde muhalefet dahil siyasi partilerimizin benimsediği müşterek duruşu takdirle karşılıyoruz. Bir üzüntümü de ifade etme durumundayım; terörün gayesi sadece masumları katletmek, kan dökmek değildir. Terörün asıl amacı toplumda korku ortamı oluşturmaktır. Ülkemizde kimi çevreler maalesef terörün bu hedefine ulaşmasına bir nevi aracılık yapmaktadır.

"SAVUNMA SANAYİİ ALANINDA DESTAN YAZDIK"

  • SAHA EXPO savunma sektöründe önemli bir platform haline geldi. 6,2 milyar dolarlık anlaşmanın imzalanacak olması dikkate değer.

  • Gururla söylemek istiyorum ki önümüze çıkartılan tüm engellere, içimizdeki ihanet şebekelerinin sabotajlarına, ambargolara, müttefiklik hukukunu ayaklar altına alan kısıtlamalara rağmen son 22 yılda savunma sanayii alanında tam anlamıyla bir destan yazdık. Bu gerçeği herkes görüp kabul ediyor. Sadece 2024 yılı içerisinde savunma sanayii şirketlerimiz 178 farklı ülkeye ürün ihraç ederek ciddi bir rekora imza attı.

  • Birilerinin Demir Kubbe'si olabilir, bizim de Çelik Kubbe'miz var.

  • Bugün kimseden çekinmeden zalimlere en güçlü tepkiyi gösterebiliyorsak bunun ardında savunma sanayiimizin 22 yılda elde ettiği başarılar yatıyor.

  • Tüm saldırılara, provokasyonlara rağmen yürüyüşümüz hızlanarak devam edecek.
TUSAŞ'ın krokisi internete düşmüş! TUSAŞ'ın krokisi internete düşmüş!
TUSAŞ'ın krokisi internete düşmüş! TUSAŞ'ın krokisi internete düşmüş!
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
En Çok Okunan Haberler
Kameralar önünde genel merkezi uyarmıştı... Kritik görüşme

Kameralar önünde genel merkezi uyarmıştı... Kritik görüşme

Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışına Kürşad Yılmaz'dan tam destek

Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışına Kürşad Yılmaz'dan tam destek

Felçli kocasına 6 yıl baktı, iyileşince yaptıklarına inanamadı

Felçli kocasına 6 yıl baktı, iyileşince yaptıklarına inanamadı

19 yaşındaki market çalışanını süpermarket fırınında yaktılar

19 yaşındaki market çalışanını süpermarket fırınında yaktılar

Cenaze törenindeki tuhaf görüntülerin sırrı açığa çıktı

Cenaze törenindeki tuhaf görüntülerin sırrı açığa çıktı

TUSAŞ'ın krokisi internete düşmüş!

TUSAŞ'ın krokisi internete düşmüş!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Su geçirmez, dayanıklı, konforlu! Adidas Terrex indirimi devam ediyor

Su geçirmez, dayanıklı, konforlu! Adidas Terrex indirimi devam ediyor

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.