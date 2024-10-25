Son dakika | Erdoğan, muhalefeti de dahil ederek takdir etti: "Terörsüz Türkiye hedefimizle aramıza kimse giremez"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Fuar Merkezi'nde SAHA EXPO 2024 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı Programı'nda konuşma gerçekleştirdi. Savunma sanayii alanındaki gelişmelere dikkat çeken Erdoğan, "Bugün kimseden çekinmeden zalimlere en güçlü tepkiyi gösterebiliyorsak bunun ardında savunma sanayiimizin 22 yılda elde ettiği başarılar yatıyor" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:
Savunma sanayii çalışanlarımız saldırıdan hemen sonra hainlere inat 'Daha fazla çalışacağız, üreteceğiz' diyerek bu milletin nasıl yenilmez bir iradeye, sarsılmaz bir imana sahip olduğunu göstermiştir.
Biz bu kalleşliklerin arkasındaki niyetin ne olduğunu çok net görebiliyoruz. Kiralık katil sürülerinin emellerinin ne olduğunun gayet farkındayız. Basiret ve feraset sahibi milletimiz de bölücü canilerin kanlı eylemlerinin hangi amaca hizmet ettiğinin bilincinde. Dünkü güvenlik toplantımızda hain terör saldırısını ve atacağımız adımları detaylıca ele aldık. Hiçbir hasmane terör saldırısı bu milletin ezeli ve ebedi kardeşliğini bozamaz. Terörsüz Türkiye hedefimizle aramıza kimse giremez.
SAHA EXPO savunma sektöründe önemli bir platform haline geldi. 6,2 milyar dolarlık anlaşmanın imzalanacak olması dikkate değer.
Gururla söylemek istiyorum ki önümüze çıkartılan tüm engellere, içimizdeki ihanet şebekelerinin sabotajlarına, ambargolara, müttefiklik hukukunu ayaklar altına alan kısıtlamalara rağmen son 22 yılda savunma sanayii alanında tam anlamıyla bir destan yazdık. Bu gerçeği herkes görüp kabul ediyor. Sadece 2024 yılı içerisinde savunma sanayii şirketlerimiz 178 farklı ülkeye ürün ihraç ederek ciddi bir rekora imza attı.
Birilerinin Demir Kubbe'si olabilir, bizim de Çelik Kubbe'miz var.
Bugün kimseden çekinmeden zalimlere en güçlü tepkiyi gösterebiliyorsak bunun ardında savunma sanayiimizin 22 yılda elde ettiği başarılar yatıyor.