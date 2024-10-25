Son dakika | Erdoğan, muhalefeti de dahil ederek takdir etti: "Terörsüz Türkiye hedefimizle aramıza kimse giremez"

Savunma sanayii çalışanlarımız saldırıdan hemen sonra hainlere inat 'Daha fazla çalışacağız, üreteceğiz' diyerek bu milletin nasıl yenilmez bir iradeye, sarsılmaz bir imana sahip olduğunu göstermiştir.

Biz bu kalleşliklerin arkasındaki niyetin ne olduğunu çok net görebiliyoruz. Kiralık katil sürülerinin emellerinin ne olduğunun gayet farkındayız. Basiret ve feraset sahibi milletimiz de bölücü canilerin kanlı eylemlerinin hangi amaca hizmet ettiğinin bilincinde. Dünkü güvenlik toplantımızda hain terör saldırısını ve atacağımız adımları detaylıca ele aldık. Hiçbir hasmane terör saldırısı bu milletin ezeli ve ebedi kardeşliğini bozamaz. Terörsüz Türkiye hedefimizle aramıza kimse giremez.