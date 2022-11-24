Son dakika | Erdoğan "Neredelerse orada olacağız" diyerek mesaj verdi: "Hesabını sormaya devam edeceğiz!"

TSK'mız düzenledikleri hava harekatlarıyla saldırıların planlandığı ve gerçekleştirildiği terör yuvalarını darmadağın ediyor. Şu anda parlamentomuzda bundan rahatsız olan maalesef ne idüğü belirsiz birileri var. Niye rahatsızlar? MİT, TSK, polis teşkilatı niye kalkıp da bu insanlarla uğraşıyormuş? Nerede terörist varsa bu milletin güvenlik teşkilatı orada olacak. Bunu bugün söylemiyoruz, Gabar'da da olacağız, Cudi'de de olacağız, Tendürekte'de olacağız, nerede varsa orada olacağız.