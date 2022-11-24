Son dakika | Erdoğan "Neredelerse orada olacağız" diyerek mesaj verdi: "Hesabını sormaya devam edeceğiz!"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen öğretmenlerle bir araya geldiği programda mesajlar verdi.
Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkan satır başları şu şekilde:
İstiklal Caddesindeki kalleş saldırıda şehit olan Arzu Özsoy ile Karkamış'ta şehit edilen Ayşenur Alkan başta olmak üzere teröre kurban verdiğimiz tüm öğretmenlerimizi rahmetle yad ediyorum.
TSK'mız düzenledikleri hava harekatlarıyla saldırıların planlandığı ve gerçekleştirildiği terör yuvalarını darmadağın ediyor. Şu anda parlamentomuzda bundan rahatsız olan maalesef ne idüğü belirsiz birileri var. Niye rahatsızlar? MİT, TSK, polis teşkilatı niye kalkıp da bu insanlarla uğraşıyormuş? Nerede terörist varsa bu milletin güvenlik teşkilatı orada olacak. Bunu bugün söylemiyoruz, Gabar'da da olacağız, Cudi'de de olacağız, Tendürekte'de olacağız, nerede varsa orada olacağız.
Öğretmenlerimizin canına kasteden alçaklara, döktükleri her damla kanın hesabını misliyle sormaya devam edeceğiz.
Birileri öğretmenlerimizi kışkırtmaya başladı. Tamamı yalan veya yanlış bilgilerle devletimizle öğretmenlerimiz arasına fitne sokmaya çalıştılar. Boykot çağrıları yaparak kanunun getirdiği haklardan öğretmenlerimizin faydalanmasına mani olmak istediler. Ama öğretmenlerimiz bu kirli oyuna gelmedi. Öğretmenlerimiz siyaset simsarlarına da gereken cevabı verdi.