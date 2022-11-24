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  4. Son dakika | Erdoğan "Neredelerse orada olacağız" diyerek mesaj verdi: "Hesabını sormaya devam edeceğiz!"

Son dakika | Erdoğan "Neredelerse orada olacağız" diyerek mesaj verdi: "Hesabını sormaya devam edeceğiz!"

24.11.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe Kılıç Hava Harekatına ilişkin konuşurken "parlamentomuzda bundan rahatsız olan maalesef ne idiği belirsiz birileri var. MİT, TSK, polis teşkilatı niye kalkıp da bu insanlarla uğraşıyormuş? Nerede terörist varsa bu milletin güvenlik teşkilatı orada olacak. Gabar'da da olacağız, Cudi'de de olacağız, Tendürek'te de olacağız" diye konuştu. Erdoğan ayrıca uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav sonuçlarıyla ilgili bilgi verdi.

Son dakika | Erdoğan "Neredelerse orada olacağız" diyerek mesaj verdi: "Hesabını sormaya devam edeceğiz!"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen öğretmenlerle bir araya geldiği programda mesajlar verdi.

"CUMHURBAŞKANI OLDUYSAK TOHUMLAMASINI YAPAN ÖĞRETMENLERİMİZDİR"

Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkan satır başları şu şekilde:

  • İstiklal Caddesindeki kalleş saldırıda şehit olan Arzu Özsoy ile Karkamış'ta şehit edilen Ayşenur Alkan başta olmak üzere teröre kurban verdiğimiz tüm öğretmenlerimizi rahmetle yad ediyorum.

  • Cumhurbaşkanı olduysak bunun tohumlamasını yapan öğretmenlerimizdir. Durup dururken olmadı.

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"NEREDE TERÖRİST VARSA ORADA OLACAĞIZ"

  • TSK'mız düzenledikleri hava harekatlarıyla saldırıların planlandığı ve gerçekleştirildiği terör yuvalarını darmadağın ediyor. Şu anda parlamentomuzda bundan rahatsız olan maalesef ne idüğü belirsiz birileri var. Niye rahatsızlar? MİT, TSK, polis teşkilatı niye kalkıp da bu insanlarla uğraşıyormuş? Nerede terörist varsa bu milletin güvenlik teşkilatı orada olacak. Bunu bugün söylemiyoruz, Gabar'da da olacağız, Cudi'de de olacağız, Tendürekte'de olacağız, nerede varsa orada olacağız.

  • Öğretmenlerimizin canına kasteden alçaklara, döktükleri her damla kanın hesabını misliyle sormaya devam edeceğiz.

  • Bugüne kadar toplam 750 bin öğretmen ataması yaparak eğitim ordumuzu güçlendirdik.

"ÖĞRETMENLERİMİZ KİRLİ OYUNA GELMEDİ"

  • Birileri öğretmenlerimizi kışkırtmaya başladı. Tamamı yalan veya yanlış bilgilerle devletimizle öğretmenlerimiz arasına fitne sokmaya çalıştılar. Boykot çağrıları yaparak kanunun getirdiği haklardan öğretmenlerimizin faydalanmasına mani olmak istediler. Ama öğretmenlerimiz bu kirli oyuna gelmedi. Öğretmenlerimiz siyaset simsarlarına da gereken cevabı verdi.

  • Uzman öğretmenlik sınavında 422 bin 368 öğretmenimiz başarılı oldu. Muaf tutulanlarla birlikte 516 bin 974 öğretmenimiz uzman öğretmen olma hakkını kazandı. Başöğretmenlik sınavında 66 bin 422 öğretmenimiz başarılı oldu. Muaf tutulanlarla 66 bin 679 uzman öğretmenimiz başöğretmen olma hakkını kazandı.
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Recep Tayyip Erdoğan

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