SON DAKİKA: Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

Erdoğan görüşmede, İdlib'de bir an önce ateşkesin sağlanması ve akabinde siyasi çözüm sürecine yeniden odaklanmak gerektiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye rejiminin İdlib'in güneyinde ağırlıkla sivilleri hedef alan saldırılarında daha fazla can kaybının önüne geçmek ve sınırlara yönelik artan göç riskini bertaraf etmek gerektiğini belirtti.
Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ikili ilişkilerin olumlu gündemle ilerlediğini belirterek, G20 Zirvesi marjında Japonya'da Vladimir Putin'le yapacakları görüşmede çalışmaların sonuçlarını değerlendirebileceklerini ifade ettiği bildirildi. (AA)
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