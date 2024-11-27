Son dakika | Erdoğan'ın ne diyeceği merak konusuydu! Bahçeli'nin İmralı çağrısı sonrası gündem yaratacak sözler: Karşımızdaki tablo umutlu olmamıza izin vermiyor

Bu ordu, 3 kıta 7 iklimde İslam'ın bayraktarlığını yapan şanlı bir ordudur. Kimse bu orduyu sağa sola çekmesin. Ordumuzun konumunu gayet iyi biliyoruz. Terör örgütlerine nefes aldırmayan bir orduya sahibiz. İstismarcıların buna gölge düşürmesine müsaade etmeyiz.