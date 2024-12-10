Son dakika | Erdoğan terör örgütlerinin adını tek tek saydı: Suriye'de onların da başı ezilecek!

Son dakika haberi: Gündem yoğun ve hareketli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları dikkatle takip ediliyor. Erdoğan AK Parti İl Başkanları toplantısında konuşma gerçekleştirdi.
"İNŞALLAH SURİYE'DE DEAŞ, PKK, PYD GİBİ TERÖR ÖRGÜTLERİNİN BAŞI EZİLECEK"
İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan mesajlar:
- İnancımız ve duamız odur ki son 13 yıldır tam anlamıyla zifiri karanlık olan 61 yıllık Baas diktatörlüğü sonrası Suriye kardan aydınlık günlere kavuştu. Zalim Esed'in baskı, zulüm ve katliamlarla ayakta tutmaya çalıştığı azınlık rejimi 8 Aralık günü Şam'ın kurtuluşuyla artık çöktü. İnşallah ülkenin diğer kısımlarındaki DEAŞ, PKK/PYD gibi terör örgütlerinin başı ezilecektir. Böylece Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliği ülkenin her yanında güçlendirilecektir. Suriye'nin ve Suriye halkının önünde müreffeh ve mutlu bir geleceğe giden kapı açılmıştır. Türkiye Suriye halkının hep yanında olacaktır.
"BU SAATTEN SONRA SURİYE'NİN BİR KEZ DAHA BÖLÜNMESİNE İZİN VEREMEYİZ"
- Türkiye olarak Suriye'nin bugünkü seviyesine gelmesi konusunda çok büyük fedakarlıklarda bulunduk. Herkesin sırt döndüğü Suriye halkını hem topraklarımızda hem sınırda koruyup kolladık, himaye ettik. Bu saatten sonra Suriye'nin bir kez daha bölünmesine izin veremeyiz. Ülke topraklarının yeniden bir çatışma alanı haline gelmesine asla rıza gösteremeyiz.
- Birilerinin fanatik inançları, hastalıklı hayalleri uğruna bölgemizi kana ve ateşe bulamasına seyirci kalmayacağız. Biz herkes için barış, güvenlik ve refah istiyoruz. Kardeş Suriye halkını bu muhteşem devrim için bir kez daha tebrik ediyorum. Ülkemizdeki Suriyeli muhacirlerden evlerine dönme hazırlıkları yapanların, tıpkı burada olduğu gibi, gittikleri yerlerde de hep yanlarında olacağız.
"AK PARTİ TEŞKİLATINA ŞİKAYETLER GELDİĞİNİ DUYUYORUZ"
- Maalesef son dönemde teşkilatımızın hasbi ilişkiler kurmakta zorlandığına yönelik bazı şikayetler duyuyoruz.
"DEMEK Kİ BİR YERDE EKSİK, YANLIŞ YAPTIK"
ASGARİ ÜCRET MESAJI: SABİT GELİRLİLERİN DURUMUNU MÜMKÜN OLAN EN İYİ SEVİYEYE ÇIKARTMAYI ARZU EDİYORUZ
- Meyvelerini toplamaya başladığımız ekonomi programını bozmayacak şekilde sabit gelirlilerin durumunu mümkün olan en iyi seviyeye çıkartmayı arzu ediyoruz. Son yıllarda temel ihtiyaç malzemelerinde yaşanan fahiş fiyat artışlarından en olumsuz etkilenen kesim sabit gelirliler. Milyonlarca insanımızın yaşadığı refah kaybını giderecek bir anlayışla hareket etme eğilimindeyiz. Gelir dağılımındaki bozulmayı tersine çevirecek politikalar uygulayacağız.