HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika | Erdoğan terör örgütlerinin adını tek tek saydı: Suriye'de onların da başı ezilecek!

Son dakika | Erdoğan terör örgütlerinin adını tek tek saydı: Suriye'de onların da başı ezilecek!

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
10.12.2024 14:54
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Suriye'de yeni dönemle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli bir açıklama geldi. "Zalim Esed'in baskı, zulüm ve katliamlarla ayakta tutmaya çalıştığı rejimi Şam'ın kurtuluşuyla çöktü" diyen Erdoğan, terör örgütleri DEAŞ ve PKK/PYD'nin adını vererek yaptığı "Başları ezilecek" vurgusuyla dikkat çekti. Erdoğan'dan yeni asgari ücret mesajı da geldi.

Son dakika | Erdoğan terör örgütlerinin adını tek tek saydı: Suriye'de onların da başı ezilecek!

Son dakika haberi: Gündem yoğun ve hareketli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları dikkatle takip ediliyor. Erdoğan AK Parti İl Başkanları toplantısında konuşma gerçekleştirdi.

"İNŞALLAH SURİYE'DE DEAŞ, PKK, PYD GİBİ TERÖR ÖRGÜTLERİNİN BAŞI EZİLECEK"

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan mesajlar:

  • İnancımız ve duamız odur ki son 13 yıldır tam anlamıyla zifiri karanlık olan 61 yıllık Baas diktatörlüğü sonrası Suriye kardan aydınlık günlere kavuştu. Zalim Esed'in baskı, zulüm ve katliamlarla ayakta tutmaya çalıştığı azınlık rejimi 8 Aralık günü Şam'ın kurtuluşuyla artık çöktü. İnşallah ülkenin diğer kısımlarındaki DEAŞ, PKK/PYD gibi terör örgütlerinin başı ezilecektir. Böylece Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliği ülkenin her yanında güçlendirilecektir. Suriye'nin ve Suriye halkının önünde müreffeh ve mutlu bir geleceğe giden kapı açılmıştır. Türkiye Suriye halkının hep yanında olacaktır.

"BU SAATTEN SONRA SURİYE'NİN BİR KEZ DAHA BÖLÜNMESİNE İZİN VEREMEYİZ"

  • Türkiye olarak Suriye'nin bugünkü seviyesine gelmesi konusunda çok büyük fedakarlıklarda bulunduk. Herkesin sırt döndüğü Suriye halkını hem topraklarımızda hem sınırda koruyup kolladık, himaye ettik. Bu saatten sonra Suriye'nin bir kez daha bölünmesine izin veremeyiz. Ülke topraklarının yeniden bir çatışma alanı haline gelmesine asla rıza gösteremeyiz.

Ekran görüntüsü 2024-12-10 144819

  • Birilerinin fanatik inançları, hastalıklı hayalleri uğruna bölgemizi kana ve ateşe bulamasına seyirci kalmayacağız. Biz herkes için barış, güvenlik ve refah istiyoruz. Kardeş Suriye halkını bu muhteşem devrim için bir kez daha tebrik ediyorum. Ülkemizdeki Suriyeli muhacirlerden evlerine dönme hazırlıkları yapanların, tıpkı burada olduğu gibi, gittikleri yerlerde de hep yanlarında olacağız.

"AK PARTİ TEŞKİLATINA ŞİKAYETLER GELDİĞİNİ DUYUYORUZ"

  • Maalesef son dönemde teşkilatımızın hasbi ilişkiler kurmakta zorlandığına yönelik bazı şikayetler duyuyoruz.

"DEMEK Kİ BİR YERDE EKSİK, YANLIŞ YAPTIK"

  • Son mahalli seçim sonuçları bizi Türkiye sosyolojisine uygun olmayan bir tabloyla karşı karşıya bırakmıştır. Demek ki bir yerde eksik yaptık, demek ki bir yerde yanlış yaptık.

  • Fabrika ayarlarına dönmek diye bir kavram var ya, AK Parti'nin fabrika ayarları işte bunlar. Şayet böyle devam edersek nasıl 2023'ü kucaklamak bize nasip olduysa Türkiye'nin 2053 ve 2071 vizyonunu da gerçekleştirme şerefi yine AK Parti'nin olacak.

ASGARİ ÜCRET MESAJI: SABİT GELİRLİLERİN DURUMUNU MÜMKÜN OLAN EN İYİ SEVİYEYE ÇIKARTMAYI ARZU EDİYORUZ

  • Meyvelerini toplamaya başladığımız ekonomi programını bozmayacak şekilde sabit gelirlilerin durumunu mümkün olan en iyi seviyeye çıkartmayı arzu ediyoruz. Son yıllarda temel ihtiyaç malzemelerinde yaşanan fahiş fiyat artışlarından en olumsuz etkilenen kesim sabit gelirliler. Milyonlarca insanımızın yaşadığı refah kaybını giderecek bir anlayışla hareket etme eğilimindeyiz. Gelir dağılımındaki bozulmayı tersine çevirecek politikalar uygulayacağız.
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
En Çok Okunan Haberler
'Asgari ücret zammı için yüzde 25 diyecekler Erdoğan devreye girecek' diyerek son rakamı verdi!

'Asgari ücret zammı için yüzde 25 diyecekler Erdoğan devreye girecek' diyerek son rakamı verdi!

Sınır kapılarında hareketlilik arttı! Bakan Yerlikaya: "Sayıyı 1,5-2 katına çıkardık"

Sınır kapılarında hareketlilik arttı! Bakan Yerlikaya: "Sayıyı 1,5-2 katına çıkardık"

Ünlü isimler birbirine girdi! Siyah Kalp setini paydos ettiren kavga...

Ünlü isimler birbirine girdi! Siyah Kalp setini paydos ettiren kavga...

FLAŞ! Başkente 25 kilometre yaklaştılar

FLAŞ! Başkente 25 kilometre yaklaştılar

Türkiye'yi şaşırtan çocuklar! 4 ayda değiştiler...

Türkiye'yi şaşırtan çocuklar! 4 ayda değiştiler...

13 yaşında bir çocuk olarak sosyal medya hesabı açtı karşısına çıkanlara inanamadı!

13 yaşında bir çocuk olarak sosyal medya hesabı açtı karşısına çıkanlara inanamadı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Yüz güldüren fiyatlarıyla günün en iyi fırsatlarını sizin için seçtik

Yüz güldüren fiyatlarıyla günün en iyi fırsatlarını sizin için seçtik

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

"Giydiğim ayakkabılar içinde en rahat ilk 3'e girer!"

"Giydiğim ayakkabılar içinde en rahat ilk 3'e girer!"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.