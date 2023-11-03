Son dakika | Erdoğan "Tüm dünyanın gözü önünde yaşanıyor" diyerek sert çıktı! "Bu vahşeti anlatacak kavram yok"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı 10'uncu Zirvesi'nde konuştu. Konuşmasında Hamas-İsrail çatışmasına geniş yer ayıran Erdoğan, İsrail'in saldırılarına ve Gazze'de yaşanan insanlık dramına işaret etti. Erdoğan 'ateşkes' vurgusu yaparak yürütülen çalışmalara dikkat çekti.
"MÜSLÜMAN, HRİSTİYAN, YAHUDİ FARK ETMEKSİZİN HERKESİN GÜVENLİĞİNİ GARANTİ ALTINA ALACAK"
Erdoğan'ın mesajlarından öne çıkanlar şu şekilde:
- Filistin’de tüm dünyanın gözleri önünde benzeri görülmemiş saldırılar yaşanıyor. Masum çocuklar acımasızca katlediliyor. Bu vahşeti anlatacak hiçbir kavram yok. Gazze'de tam 28 gündür insanlığa karşı suç işlenmektedir. Önceliğimiz insani ateşkesin süratle tesis edilmesi. Müslüman, Hristiyan veya Yahudi fark etmeksizin herkesin güvenliğini garanti altına alacak yeni mekanizmalar üzerinde çalışıyoruz. Gazze'ye şimdiye kadar 10 uçak dolusu insani yardım malzemesini bölgeye sevk ettik. Şartlar elverdikçe yenilerini göndermeye devam edeceğiz.
- Ankara'daki olağanüstü zirvede kuruluş anlaşmasını imzaladığımız İstanbul merkezli Türk yatırım fonunun faaliyetlerine bir an evvel başlamasını istiyoruz. Bununla ilgili anlaşma parlamentomuzda kabul edildi.
KKTC MESAJI
- Kıbrıs Türkleriyle dayanışma içinde hareket etmek hepimizin yükümlülüğü. KKTC'yi karar verdiğimiz şekilde gözlemci üye statüsüyle aramızda göreceğimize inanıyorum. Gözlemci üyemiz Türkmenistan'ı da aile meclisimizde tam üye olarak görmek istediğimizi bir kez daha vurguluyorum.