Son dakika | Erdoğan tüm dünyaya seslendi: İsrail'e 'abluka' tepkisi! "Sadece daha fazla gözyaşına sebep olacak"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Afrika 4. İş ve Ekonomi Forumu Kapanış Töreni'ne katıldı. Konuşmasında İsrail-Hamas çatışmasına değinen Erdoğan, "Meydana gelen hadiseler hepimizi derinden sarstı. Gerginliğin daha da artarak bölgeye yayılması ihtimalinden endişeliyiz" sözleriyle dikkat çekti. ABD'nin Suriye'de Türkiye'ye ait SİHA'yı düşürmesine ve ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamasına da tepki gösteren Erdoğan, "ABD ile aramızda güvenlik sorunu var. Nasıl böyle bir şey yapabilirsin? Bize karşı oynanan bu tiyatroyu acı bir tebessümle karşılıyoruz. Kendi milli güvenliğimizin gerektirdiği adımları atmayı sürdüreceğiz" mesajını verdi.

"AFRİKA DIŞ POLİTİKAMIZDA ÖZEL BİR YERE SAHİP"

Erdoğan'ın törendeki konuşmasından satır başları şöyle:

Tarihinde sömürgecilik lekesi bulunmayan bir millet olarak hiçbir ayrım yapmadan Afrika halklarını bağrımıza bastık. Afrika Türk milletinin kalbinde olduğu kadar ülkemizin dış politikasında da özel bir yere sahiptir. Benim gözümdeki ve gönlümdeki yeriyse çok müstesnadır.

Bugün 100 bini aşan Afrikalı işçinin Türk yatırımlar sayesinde istihdam imkanına kavuşması bizim için gurur kaynağı. Ziyaretlerimizde Türk şirketlerinin Afrikalı ortaklarıyla beraber inşa ettikleri yollara, stadyumlara, havalimanlarına rastlıyoruz. Şirketlerimizin kıtada böyle anılmasını memnuniyetle karşılıyorum.

Savunma sanayii alanındaki tecrübemizi Afrikalı kardeşlerimizle de paylaşmaya hazırız. Yeni Delhi'de yapılan son G-20 Zirvesi'nde Afrika Birliği'nin üye olmasını memnuniyetle karşıladık.

AFRİKA'YA 1 MİLYON TON TAHIL ADIMI

Afrikalı bazı liderlerin Ukrayna-Rusya arasındaki savaşın barışçıl yöntemlerle sona erdirilmesi yönünde başlattığı girişime önem veriyorum. Biz de savaşın ilk gününden beri barış için çalıştık, çalışıyoruz. Tüm samimi çabalarımıza rağmen Afrikalı kardeşlerimizin tahıldan arzu ettiğimiz miktarda faydalanamadığını biliyoruz. Eski kolonyal alışkanlıklar ne yazık ki burada da devreye girdi. Afrikalı kardeşlerimizin çektiği sıkıntılar Batılı zengin ülkeler tarafından yeterince dikkate alınmadı. Sayın Putin'le temaslarımızda kaygıların giderilmesi için neler yapabileceğimizi değerlendirdik, değerlendiriyoruz. İlk etapta 1 milyon ton tahılın kıtaya ulaştırılması için görüşmelerimiz sürüyor. İnşallah bu gayretlerimizden müspet netice alacağız.

"GAZZE HALKININ TOPTAN CEZALANDIRILMASI SADECE SORUNU BÜYÜTECEK"

İsrail ile Filistin arasında meydana gelen hadiseler hepimizi derinden sarstı. Gerginliğin daha da artarak bölgeye yayılması ihtimalinden endişeliyiz. Camilerin, hastanelerin ve sivil yerleşim yerlerinin bombalanması gibi saldırıları kabul etmediğimizi ve asla etmeyeceğimizi açıkça söylüyorum. Gazze'deki insani durumu kötüleştiren ablukanın bölgeyi provokasyonlara açık hassas bir hale getirdiği ortada.

Tüm dünyaya sesleniyorum; 360 km kareye sıkışmış 2 milyon insanın elektriğini, suyunu, yakıtını, gıdasını kesmek en temel insan haklarının ihlalidir. Gazze halkının toptan cezalandırılması sadece sorunu büyütecektir, daha fazla gözyaşına sebep olacaktır. İsrail yönetiminin Refah Kapısı'ndan insani yardım geçişlerine izin vermesi gerekiyor.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne zerre kadar saygınız varsa buraya yardımların konuşulması lazım ama bunların böyle bir derdi yok. Rehinelerin salıverilmesi başta olmak üzere krizin çıkış yolu için temaslarımızı yoğun şekilde sürdürüyoruz. Kimilerinin ateşe benzin döken provokatif tavırları hem bizim çabalarımızı sekteye uğratmakta hem de krizi derinleştirmekte.

Gazze mazlumdur, mağdurdur. Ama İsrail'in böyle mazlum bir durumu söz konusu değil. ABD'nin bölgeye uçak gemileri göndermesi taraflar arasında tansiyonun düşürülmesine hiçbir katkı sağlamıyor.

ABD'Lİ BAKANA TEPKİ: BU NASIL BİR POLİTİKACI?

ABD'nin dışişleri bakanı benim dışişleri bakanımla görüşme yapıyor. 'İsrail'e dışişleri bakanı sıfatıyla değil, bir Yahudi sıfatıyla yaklaşıyorum' diyor. Bu nasıl bir politikacı, bu nasıl bir yaklaşım? Bunu söylediğinde sana karşındakiler de şunu söylerse, 'Ben de bölgeye bir Müslüman sıfatıyla yaklaşıyorum' derse ne diyeceksin? Biz Yahudi, Türk, şu bu demiyoruz. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacaksın.

ABD'NİN TÜRKİYE AÇIKLAMASINA YANIT! "OLAĞANÜSTÜ TEHDİT MAHİYETİNE SAHİP"

Biz ülkemizdeki büyükelçilikleri hep güvence altında tuttuk. Amerika başkanının dün Suriye konusunda yaptığı açıklamadaki yaklaşımı bizde kendilerinin bölgedeki faaliyetleri için ifade ediyoruz. Amerika'nın PKK'nın Suriye'deki uzantılarıyla bu ülkede yürüttüğü faaliyetler Türkiye'nin milli güvenliği için olağanüstü bir tehdit mahiyetine sahiptir.

Amerika ile NATO'da beraber değil miyiz, beraberiz. Bizim SİHA'mızı Amerika düşürdü mü, düşürdü. ABD ile aramızda güvenlik sorunu var. NATO'da nasıl beraberiz, nasıl böyle bir şey yapabilirsin? DEAŞ'la şehitler verme pahasına hezimete uğratan tek NATO müttefiki olarak bize karşı oynanan bu tiyatroyu acı bir tebessümle karşılıyoruz. Tiyatro oynayanları kendi senaryolarıyla baş başa bırakıp kendi milli güvenliğimizin gerektirdiği adımları atmayı sürdüreceğiz.