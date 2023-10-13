Son dakika | Erdoğan tüm dünyaya seslendi: İsrail'e 'abluka' tepkisi! "Sadece daha fazla gözyaşına sebep olacak"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Afrika 4. İş ve Ekonomi Forumu Kapanış Töreni'ne katıldı. Konuşmasında İsrail-Hamas çatışmasına değinen Erdoğan, "Meydana gelen hadiseler hepimizi derinden sarstı. Gerginliğin daha da artarak bölgeye yayılması ihtimalinden endişeliyiz" sözleriyle dikkat çekti. ABD'nin Suriye'de Türkiye'ye ait SİHA'yı düşürmesine ve ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamasına da tepki gösteren Erdoğan, "ABD ile aramızda güvenlik sorunu var. Nasıl böyle bir şey yapabilirsin? Bize karşı oynanan bu tiyatroyu acı bir tebessümle karşılıyoruz. Kendi milli güvenliğimizin gerektirdiği adımları atmayı sürdüreceğiz" mesajını verdi.
Erdoğan'ın törendeki konuşmasından satır başları şöyle:
Tarihinde sömürgecilik lekesi bulunmayan bir millet olarak hiçbir ayrım yapmadan Afrika halklarını bağrımıza bastık. Afrika Türk milletinin kalbinde olduğu kadar ülkemizin dış politikasında da özel bir yere sahiptir. Benim gözümdeki ve gönlümdeki yeriyse çok müstesnadır.
İsrail ile Filistin arasında meydana gelen hadiseler hepimizi derinden sarstı. Gerginliğin daha da artarak bölgeye yayılması ihtimalinden endişeliyiz. Camilerin, hastanelerin ve sivil yerleşim yerlerinin bombalanması gibi saldırıları kabul etmediğimizi ve asla etmeyeceğimizi açıkça söylüyorum. Gazze'deki insani durumu kötüleştiren ablukanın bölgeyi provokasyonlara açık hassas bir hale getirdiği ortada.
Tüm dünyaya sesleniyorum; 360 km kareye sıkışmış 2 milyon insanın elektriğini, suyunu, yakıtını, gıdasını kesmek en temel insan haklarının ihlalidir. Gazze halkının toptan cezalandırılması sadece sorunu büyütecektir, daha fazla gözyaşına sebep olacaktır. İsrail yönetiminin Refah Kapısı'ndan insani yardım geçişlerine izin vermesi gerekiyor.
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne zerre kadar saygınız varsa buraya yardımların konuşulması lazım ama bunların böyle bir derdi yok. Rehinelerin salıverilmesi başta olmak üzere krizin çıkış yolu için temaslarımızı yoğun şekilde sürdürüyoruz. Kimilerinin ateşe benzin döken provokatif tavırları hem bizim çabalarımızı sekteye uğratmakta hem de krizi derinleştirmekte.
Biz ülkemizdeki büyükelçilikleri hep güvence altında tuttuk. Amerika başkanının dün Suriye konusunda yaptığı açıklamadaki yaklaşımı bizde kendilerinin bölgedeki faaliyetleri için ifade ediyoruz. Amerika'nın PKK'nın Suriye'deki uzantılarıyla bu ülkede yürüttüğü faaliyetler Türkiye'nin milli güvenliği için olağanüstü bir tehdit mahiyetine sahiptir.