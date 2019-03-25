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Son dakika... Erdoğan: Uluslararası bir marka buraya fabrika kuracak

SEÇİM HABERLERİ  | 25.03.2019 15:12 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Ağrı'da düzenlenen mitinginde, "Uluslararası bir marka buraya geliyor. Fabrikayı kuruyor ve 5 bin istihdam sağlayacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimler kapsamında Ağrı'da düzenlenen mitingde konuştu. Vatandaşlara fabrika müjdesi veren Erdoğan, "Şimdi buraya uluslararası bir marka Nike gelerek buraya fabrikasını kuracak 5 bin istihdam sağlanacak." dedi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Sizleri yürekten selamlıyorum Ağrı. Ağrı'nın tüm ilçelerindeki mahallelerindeki köylerindeki kardeşlerimi selamlıyorum. Ağrı'nın bizim gönlümüzde ayrı bir yeri var. Sizler nice zaman hasret türküleri yaktınız. Ağrı'nın hasreti bizim hasretimizdir.

Ağrı'nın derdi bizim derdimizdir. Ağrı'nın başı ağrırsa bizim kalbimiz ağrır. Gelin gönlü Ağrı Dağı gibi yüce bu şehri birlikte geleceğe hazırlayalım.

Bu şehir terör gölgesi altında yıllarca nice şeyler kaybetti. Ağrı Dağı’ndan İshak Paşa Sarayı’na kadar nice zenginliğe sahip bu şehrin artık şaha kalkmasının vakti gelmiştir. Sayın Sayan kardeşimizin söz konusu Ağrı olduğunda bu ülkede açamayacağı hiçbir kapı yoktur. Cumhurbaşkanı olarak tüm Ağrı’daki belediye başkanlarıyla el ele vermek suretiyle Ağrı’yı kayyumla gayet güzel bir yere getirdik, şimdi daha da ileriye taşıyacağız.

Belediye başkanını seçeceksin sonra da çalışmayıp çekip Ankara’ya gidecek böyle belediyecilik olur mu? Bu seçmenin oyuna da saygısızlıktır. Buradan başkan seçilen zat şimdi de Muş’a gitti.

Bay Kemal ne diyor 17 yıldır iktidardasınız ne yaptınız. Bak ben sadece Ağrı’yı söyledim Ağrı’da 12 katrilyonluk yatırım yaptık. Zaten sen Ağrı’ya kaç kez geldin Bay Kemal… Ağrı’ya bir bilim merkezi kazandırıyoruz. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’ni ülkemize kazandırdık. Gençlik merkezleri spor tesisleri yaptık. Ağrı’ya yaptığımız Millet Bahçesi şu anda açılışa hazır hale geldi.

Sağlıkta toplam yatak kapasitesi bin 45 olan 12 hastaneyle birlikte 52 sağlık tesisini kazandırdık Bay Kemal anlamaz SSK’yı iflas ettirdi. 4243 konut projesini TOKİ olarak hayata geçirdik. Atık su artıma tesislerini Ağrı’ya kazandıracağız. İmar barışıyla 18 bin Ağrılı kardeşimizin mülkiyet sıkıntısını çözdük. Yol su medeniyettir, bundan ne CHP anlar ne HDP anlar bunlar sadece çukur açar.

Ağrı Havalimanı’na yıllık 2 buçuk milyon yolcu kapasiteli terminal binası yaptık. Havalimanımızın yolcu trafiği 326 bini geçti. Ağrı’nın hasretle beklediği Yazıcı Barajı’nı az önce izlediniz değil mi onu da hizmete aldık.

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Bay Kemal Hatay’a gitmiş biz 6 baraj yaptık diyoruz. Onun gibi cambaz belediye başkanına baraj var mı diyor baraja yok ki cevabını alıyor. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Biz bunların hiç birini dinlemedik yolumuza devam ediyoruz. Barajımız olacak ki benim vatandaşım çevrede sulamasını yapsın. Bunların derdi bu ülkede huzuru kaçırmak. Benin ülkemin huzuruna refahına bunlar düşman. Birlik beraberlik böyle bir şey istemiyor bunları. Yazıcı Barajı ile Ağrı ovasında yaklaşık 250 bin dekar zirai arazi de sulanacak. Ağrı’ya iki baraj ve bir gölet daha inşa ediyoruz. Ağrı’da 150 bin dekar arazi sulamaya açılacak. Şehrimizdeki yatırımcıları destekleyerek ilave istihdam oluşturduk. Ağrılı çiftçilerimize 1,1 katrilyon tarımsal destek verdik.

AĞRI'YA DEV FABRİKA

"Ağrı’ya daha büyük hizmetler getireceğiz, Ağrı’yı ülkemizin en büyük et üssü yapacağız. Tekstilde Ağrı’yı bölgenin en önemli üretim merkezi haline getireceğiz. Tekstilcilerimizi Ağrı gibi yoğun istihdama ihtiyaç duyduğumuz bölgelerde desteklemeye devam edeceğiz. Şimdi buraya uluslararası bir marka Nike gelerek buraya fabrikasını kuracak 5 bin istihdam sağlanacak."

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