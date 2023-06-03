SON DAKİKA | Erdoğan yemin töreni için Meclis'te! Görevi resmen başlıyor... Mazbatasını TBMM Geçici Başkanı Bahçeli'den alacak

Seçimde bir kez daha cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın 2028'e kadar sürdüreceği görevi resmen başlıyor. Erdoğan, bugün ilk olarak TBMM'de yemin törenine iştirak edecek. Erdoğan, mazbatasını TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli'den alacak. Törenin ardından saat 16.00'da Anıtkabir'i ziyaret edecek Erdoğan, 18.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "Göreve Başlama Töreni"ne katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yemin töreni için Meclis yabancı liderleri de ağırlayacak. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in yanı sıra 20 dünya lideri de yemin törenini izlemek için Meclis’te hazır bulunacak. Erdoğan’ın yemin törenini izleyecek liderler arasında Azerbaycan devlet Başkanı İlham Aliyev, Katar Emiri Al Sani, Somali, Cezayir ve Balkan ülkelerinin devlet başkanları da yer alacak. Liderlerle birlikte 45 ülkeden de bakan düzeyinde katılım olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Genel Kurul’da düzenlenecek yemin töreni için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden TBMM’ye intikal ettiği anlar

Erdoğan, Meclis'te törenle karşılandı

ÖNCE ANITKABİRE’E SONRA KÜLLİYE’YE GEÇECEK

Erdoğan Cumhurbaşkanlığı yeminini ettikten sonra Anıtkabir’e gidecek. Sonra da atlı birlikler eşliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne gidecek. Göreve başlama töreni de Külliye’de gerçekleştirilecek.

101 PARE TOP ATIŞI YAPILACAK

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi A Kapısı'na varışta Erdoğan'ın konvoyuna Atlı Tören Birliği katılacak. Erdoğan'ın süvari birliğiyle Külliye'ye girişi sırasında 101 pare top atışı yapılacak. Ayrıca Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarına bağlı ordu karargahlarında da 101'er pare top atışı gerçekleştirilecek. Törende, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Armoni Mızıkası, TSK Mehteran Takımı ile TSK Tarihi Birlik de yöresel kıyafetleriyle hazır bulunacak.

Erdoğan'ın seçim nedeniyle ara verdiği diplomasi trafiğine de hızla başlayacağı öğrenildi.

YENİ KABİNEYİ BU AKŞAM ÇANKAYA KÖŞKÜ’NDE AÇIKLAYACAK

Cumhurbaşkanının ilk konuğu da bu kapsamda Birleşik Arap Emirlikleri Emiri Muhammed bin Zayid en-Nehyan olacak sonra da yabancı konuklarını akşam yemeğinde ağırlayacak. Kabinenin eski üyeleri ile önceki gün yaptığı toplantıda vedalaşan Erdoğan, yemin töreninin akşamında ise Türkiye’nin merakla beklediği yeni kabinenin üyelerini Çankaya Köşkü’nde açıklayacak.

