Son dakika | Erdoğan'dan sosyal medyada düzenleme sinyali: Gençlerimizin yitip gitmelerine seyirci kalamayız

Türkiye fikir ve düşünce hürriyeti başta olmak üzere Batılı ülkelerin çok sık eleştirilerine muhatap oldu, oluyor. Yıllarca bize demokrasi verdiler, üniversitelerle ilgili ülkemize özgürlük dersi verdiler. Ama bize en üst perdeden ahkam kesenlerin Gazze soykırımında nasıl tavır takındıklarını hepimiz gördük. "Gazze'de soykırım var" diyen öğrenciler polis şiddetine maruz bırakıldı, yerlerde sürüklendi.