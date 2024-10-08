Son dakika | Erdoğan'dan sosyal medyada düzenleme sinyali: Gençlerimizin yitip gitmelerine seyirci kalamayız

Son dakika haberi: Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2024-2025 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tören kapsamında konuşma yapmak üzere kürsüye çıktı. Erdoğan'ın gündeminde eğitim konusunda atılan adımlar ve son dönemdeki tepki çeken olaylar vardı.
"ESKİ, KÖTÜ GÜNLERİNE ASLA GERİ DÖNDÜRMEYECEĞİZ"
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan mesajlar şöyle:
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Bizler dünyanın ilk eğitim-öğretim merkezlerinin neşet ettiği, medeniyetler beşiği olan Anadolu coğrafyasının 1000 yıllık sakinleriyiz.
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Gündemimizin en başı hep eğitim oldu. Türk eğitim sisteminin iyileştirilmesini temel önceliğimiz olarak belirledik. Tüm eğitim sisteminin geliştirilmesini temel önceliğimiz saydık.
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Üniversite harçları protesto edilir, marjinal gruplar bu meseleyi istismar ederdi. 2012'de yılında çözümü biz ürettik.
- Üniversitelerde ideolojik baskıyı ortadan kaldırdık. Üniversitelerimizi bir daha eski, kötü günlerine asla geri döndürmeyeceğiz.
"BİZE EN ÜST PERDEDEN AHKAM KESENLERİN TAVRINI HEPİMİZ GÖRDÜK"
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Türkiye fikir ve düşünce hürriyeti başta olmak üzere Batılı ülkelerin çok sık eleştirilerine muhatap oldu, oluyor. Yıllarca bize demokrasi verdiler, üniversitelerle ilgili ülkemize özgürlük dersi verdiler. Ama bize en üst perdeden ahkam kesenlerin Gazze soykırımında nasıl tavır takındıklarını hepimiz gördük. "Gazze'de soykırım var" diyen öğrenciler polis şiddetine maruz bırakıldı, yerlerde sürüklendi.
- Üniversitelerimizin gençlerimizin fikri teamülleri ve karakter gelişimlerini de ihmal etmemesi mühimdir. Gençlerimizin iyi eğitim almaları kadar vicdanlı, bilinçli, sorumluluk duygusuyla donatılmış olmalarını da aynı derecede önemsiyoruz.
SON ZAMANLARDAKİ OLAYLARA TEPKİ GÖSTERDİ
- Son günlerde milletçe yüreğimizi yakan olaylara şahit oluyoruz. Geçen ay Eskişehir'de cami avlusundaki insanlarımıza yönelik menfur bir saldırı oldu. İstanbul'da gencecik polis memurumuz alçakça şehit edildi. Geçtiğimiz cuma iki genç kızımız vahşi bir cinayete kurban gitti. Katledilen her iki evladımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Kimi zaman dijital platformlardan yayılan cerahatin, kimi zaman sapkın akımların, kimi zaman uyuşturucu illetinin, kimi zaman alkol belasının, kimi zaman TV dizilerinin özendirdiği mafya kültürünün, kimi zaman da infaz ve ıslah sistemimizdeki boşlukların bu acıların yaşanmasında rol oynadığını görüyoruz.
"GENÇLERİMİZİN SOSYAL MEDYANIN KARANLIK DEHLİZLERİNDE YİTİP GİTMELERİNE SEYİRCİ KALAMAYIZ"
- Bu vakaların ekseriyetinde fail de mağdur da gençlerimizden oluşuyor. Millet ve devlet olarak bu hadiselerin önüne geçmeliyiz. Gençlerimizi popüler kültürün insafına terk edemeyiz, sosyal medyanın ve dijital mecraların karanlık dehlizlerinde yitip gitmelerine seyirci kalamayız. Milletimizi asırlardır sarsılmadan ayakta tutan milli ve manevi değerlerimiz bu mücadelede en büyük destekçimiz olacak. Önümüzdeki dönemi tüm bu sorunların üzerine daha kararlı gittiğimiz bir döneme tahvil etmek istiyoruz.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır