SON DAKİKA | Eren Abluka 15 Narko Terör Operasyonu başladı! Bakan Soylu duyurdu: Kökü kuruyacak

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde uyuşturucu operasyonu başladığını açıkladı. "Uyuşturucunun da terörün de kökü kuruyacak" diyen Soylu, "Eren Abluka 15 Narko Terör Lice’de başladı. 1 ton esrar, 2 milyon 144 bin kök kenevir ele geçirildi." açıklamasını yaptı.
Uyuşturucunun da terörün de kökü kuruyacak.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 9, 2022
Eren Abluka 15 Narko Terör Lice’de başladı.
1 TON ESRAR
2 MİLYON 144 BİN
KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ
Jandarmamız;
Terör örgütüne de
terörün finansmanına da uyuşturucu ve gelirine de aman vermiyor.
Allah ayağınıza taş değdirmesin???????????? pic.twitter.com/K1fG1nZkub
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