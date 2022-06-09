HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | Eren Abluka 15 Narko Terör Operasyonu başladı! Bakan Soylu duyurdu: Kökü kuruyacak

SON DAKİKA | Eren Abluka 15 Narko Terör Operasyonu başladı! Bakan Soylu duyurdu: Kökü kuruyacak

09.06.2022 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika gelen habere göre Eren Abluka 15 Narko Terör Operasyonu, Lice'de başladı. Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "Uyuşturucunun da terörün de kökü kuruyacak" derken, 1 ton esrar, 2 milyon 144 bin kök kenevir ele geçirildiğini belirtti.

SON DAKİKA | Eren Abluka 15 Narko Terör Operasyonu başladı! Bakan Soylu duyurdu: Kökü kuruyacak

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde uyuşturucu operasyonu başladığını açıkladı. "Uyuşturucunun da terörün de kökü kuruyacak" diyen Soylu, "Eren Abluka 15 Narko Terör Lice’de başladı. 1 ton esrar, 2 milyon 144 bin kök kenevir ele geçirildi." açıklamasını yaptı.

dsgdfgj


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Film bu sefer mutlu sonla bitmediFilm bu sefer mutlu sonla bitmedi
Hablemitoğlu suikasti soruşturmasında sürpriz!Hablemitoğlu suikasti soruşturmasında sürpriz!
Bir meyve suyu içti, 20 bin TL hesap geldi! Bir meyve suyu içti, 20 bin TL hesap geldi!
Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Euro ile ödeyeceği yeni maaşları duyurdu! Sosyal medyada olay oldu

Euro ile ödeyeceği yeni maaşları duyurdu! Sosyal medyada olay oldu

BM'den korkutan uyarı! Dünyada ilk kez...

BM'den korkutan uyarı! Dünyada ilk kez...

Zamların ardından çok konuşulacak tablo! Yola çıkacaklar, dikkat!

Zamların ardından çok konuşulacak tablo! Yola çıkacaklar, dikkat!

Trump ve çocukları anlaştı! İfade verecekler

Trump ve çocukları anlaştı! İfade verecekler

Millet İttifakı'nda çatlak! İYİ Partili isimden dikkat çeken Kılıçdaroğlu açıklaması

Millet İttifakı'nda çatlak! İYİ Partili isimden dikkat çeken Kılıçdaroğlu açıklaması

Kira düzenlemesi için flaş yorum: Şimdi ev sahipleri...

Kira düzenlemesi için flaş yorum: Şimdi ev sahipleri...

İlginizi Çekebilir

Herkes babası sanıyor! Sevgilisi kendisinin iki katı yaşında

Herkes babası sanıyor! Sevgilisi kendisinin iki katı yaşında

Haftalar sonra komadan uyandı! Hayatının en büyük şokunu yaşadı

Haftalar sonra komadan uyandı! Hayatının en büyük şokunu yaşadı

Yaz sezonuna ve trendine uygun, canlı renklerle ihtişamlı kombin önerileri

Yaz sezonuna ve trendine uygun, canlı renklerle ihtişamlı kombin önerileri

Ağzınıza bile sürmeyin: Bağışıklık sisteminin en büyük düşmanları...

Ağzınıza bile sürmeyin: Bağışıklık sisteminin en büyük düşmanları...

30 yıldır tırnaklarını uzatıyor!

30 yıldır tırnaklarını uzatıyor!

Oyun oynama keyfinizi arşa çıkaracak oyuncu aksesuarları

Oyun oynama keyfinizi arşa çıkaracak oyuncu aksesuarları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.