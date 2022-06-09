SON DAKİKA | Eren Abluka 15 Narko Terör Operasyonu başladı! Bakan Soylu duyurdu: Kökü kuruyacak

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde uyuşturucu operasyonu başladığını açıkladı. "Uyuşturucunun da terörün de kökü kuruyacak" diyen Soylu, "Eren Abluka 15 Narko Terör Lice’de başladı. 1 ton esrar, 2 milyon 144 bin kök kenevir ele geçirildi." açıklamasını yaptı.

Uyuşturucunun da terörün de kökü kuruyacak.

Eren Abluka 15 Narko Terör Lice’de başladı.

1 TON ESRAR

2 MİLYON 144 BİN

KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ



Jandarmamız;

Terör örgütüne de

terörün finansmanına da uyuşturucu ve gelirine de aman vermiyor.



Allah ayağınıza taş değdirmesin???????????? pic.twitter.com/K1fG1nZkub — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 9, 2022



