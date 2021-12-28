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Son Dakika: Eren Kış-13 Operasyonu başladı! İçişleri Bakanlığı duyurdu

28.12.2021 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta 516 jandarma personeli ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Eren Kış-13 Operasyonu"nu başlattı. Bakanlıktan yapılan açıklamada yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik operasyonların kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.

Son Dakika: Eren Kış-13 Operasyonu başladı! İçişleri Bakanlığı duyurdu

Son dakika: İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta Eren Kış-13 Gabar-Karageçit-İnceler Şehit Jandarma Er Selçuk Şahin Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde başlatılan operasyonda, jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 516 personel ile 43 operasyonel timin görev aldığı belirtildi.

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları'nın halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği ifade edildi.

OPERASYON

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı Şırnak
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