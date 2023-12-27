HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika | Eric Schroeder İstanbul'da yakalandı! Interpol de kırmızı bültenle peşindeydi

Son dakika | Eric Schroeder İstanbul'da yakalandı! Interpol de kırmızı bültenle peşindeydi

27.12.2023 08:12 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Interpol tarafından kırmızı bülten ile birçok suçtan aranan çete lideri Eric Schroeder İstanbul'da yakalandı. Schroeder'in yakalandığı Kafes-25 operasyonunun görüntü ve detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı.

Son dakika haberi: Bir suç örgütü lideri daha Türkiye'de düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Uyuşturucu ticaretinden soyguna birçok suç işleyen ve özellikle Avrupa'da faaliyet gösteren Eric Schroeder'ın yakalandığı görüntüler dikkat çekti.

KAFES-25'TE YAKALANDI

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti:

"Almanya tarafından çıkartılan Interpol Kırmızı Bülteniyle “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama ve Uyuşturucu Ticareti Yapma Suçlarıyla” aranan Organize Suç Örgütü Elebaşı Eric Schroeder İstanbul’da yapılan “KAFES-25” operasyonuyla yakalandı!

1

BİRÇOK SUÇTA PARMAĞI VAR

Schroeder’in;

  • Hamburg’da uyuşturucu madde ticaretini yönettiği,
  • Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından arandığı,
  • Alman makamlarınca toplam 24 olayda 784 kg marihuana ve 154 kg kokain ticareti yapmakla suçlandığı,
  • Hells Angels silahlı suç örgütü üyeleri ile birlikte 1.1 Ton kokain içeren bir konteyner soygununa karıştığı,
  • Joseph Johannes LEIJDEKKERS isimli uluslararası uyuşturucu tacirinin Avrupa’daki para işlerini yürüttüğü ve parasını akladığı tespit edildi.

ON BİNLERCE EURO ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon sonucunda;

  • 41.850 Euro ve 38.000 Türk Lirası,
  • 4 adet Rolex marka kol saati,
  • 5 adet cep telefonu ile 3 adet simkart,
  • Şahsa ait farklı isimlerde pasaport ve kimlik kartları ele geçirildi.

"HEPSİNİ TEK TEK KAFESE KOYACAĞIZ"

Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek kafesin içine koyacağız!"

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni polis araçlarını görüntüleriyle paylaştı! Ferrari, Porsche, Bentley...Yeni polis araçlarını görüntüleriyle paylaştı! Ferrari, Porsche, Bentley...
Mansur Yavaş'ın karşısına Oktay Vural mı? Canlı yayında açıkladıMansur Yavaş'ın karşısına Oktay Vural mı? Canlı yayında açıkladı
Heimlich manevrası ile arkadaşını hayata döndürdü!Heimlich manevrası ile arkadaşını hayata döndürdü!
Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücret, memur ve emekli maaş zammı masada! Bugün açıklanır mı?

Asgari ücret, memur ve emekli maaş zammı masada! Bugün açıklanır mı?

Ölüm tehlikesiyle ameliyata alındı! Sevenlerinden helallik istedi

Ölüm tehlikesiyle ameliyata alındı! Sevenlerinden helallik istedi

Yüce'nin TOGG ile ilgili sözleri gündem oldu! Nevzat Aydın'dan dikkat çeken paylaşım

Yüce'nin TOGG ile ilgili sözleri gündem oldu! Nevzat Aydın'dan dikkat çeken paylaşım

Mansur Yavaş'ın karşısına Oktay Vural mı? Canlı yayında açıkladı

Mansur Yavaş'ın karşısına Oktay Vural mı? Canlı yayında açıkladı

Bahçeli "Bay Zühtü ipin kimin elinde?" demişti! Portakal'dan olay iddia: O ismi kastediyor

Bahçeli "Bay Zühtü ipin kimin elinde?" demişti! Portakal'dan olay iddia: O ismi kastediyor

Annesini öldürüp, anneannesini ve komşularını yaralamıştı! 15 yaşındaki sanık ile babasına ceza yağdı!

Annesini öldürüp, anneannesini ve komşularını yaralamıştı! 15 yaşındaki sanık ile babasına ceza yağdı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Su geçirmez, ultra konforlu Columbia Woodburn 2 ile tanışın

Su geçirmez, ultra konforlu Columbia Woodburn 2 ile tanışın

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Columbia mont eşittir sıcacık bir kış demek! Çok satanlarda da zirvede

Columbia mont eşittir sıcacık bir kış demek! Çok satanlarda da zirvede

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.