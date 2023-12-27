Son dakika | Eric Schroeder İstanbul'da yakalandı! Interpol de kırmızı bültenle peşindeydi

Son dakika haberi: Bir suç örgütü lideri daha Türkiye'de düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Uyuşturucu ticaretinden soyguna birçok suç işleyen ve özellikle Avrupa'da faaliyet gösteren Eric Schroeder'ın yakalandığı görüntüler dikkat çekti.

KAFES-25'TE YAKALANDI

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti:

"Almanya tarafından çıkartılan Interpol Kırmızı Bülteniyle “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama ve Uyuşturucu Ticareti Yapma Suçlarıyla” aranan Organize Suç Örgütü Elebaşı Eric Schroeder İstanbul’da yapılan “KAFES-25” operasyonuyla yakalandı!

BİRÇOK SUÇTA PARMAĞI VAR

Schroeder’in;

Hamburg’da uyuşturucu madde ticaretini yönettiği,

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından arandığı,

Alman makamlarınca toplam 24 olayda 784 kg marihuana ve 154 kg kokain ticareti yapmakla suçlandığı,

Hells Angels silahlı suç örgütü üyeleri ile birlikte 1.1 Ton kokain içeren bir konteyner soygununa karıştığı,

Joseph Johannes LEIJDEKKERS isimli uluslararası uyuşturucu tacirinin Avrupa’daki para işlerini yürüttüğü ve parasını akladığı tespit edildi.

ON BİNLERCE EURO ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon sonucunda;

41.850 Euro ve 38.000 Türk Lirası,

4 adet Rolex marka kol saati,

5 adet cep telefonu ile 3 adet simkart,

Şahsa ait farklı isimlerde pasaport ve kimlik kartları ele geçirildi.

"HEPSİNİ TEK TEK KAFESE KOYACAĞIZ"

Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek kafesin içine koyacağız!"





