Son dakika | Eric Schroeder İstanbul'da yakalandı! Interpol de kırmızı bültenle peşindeydi

Son dakika haberi: Bir suç örgütü lideri daha Türkiye'de düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Uyuşturucu ticaretinden soyguna birçok suç işleyen ve özellikle Avrupa'da faaliyet gösteren Eric Schroeder'ın yakalandığı görüntüler dikkat çekti.
Bakan Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti:
"Almanya tarafından çıkartılan Interpol Kırmızı Bülteniyle “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama ve Uyuşturucu Ticareti Yapma Suçlarıyla” aranan Organize Suç Örgütü Elebaşı Eric Schroeder İstanbul’da yapılan “KAFES-25” operasyonuyla yakalandı!
Schroeder’in;
Operasyon sonucunda;
Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek kafesin içine koyacağız!"