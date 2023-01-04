HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Erken seçim iddiaları güçlendi! İşte seçimin yapılacağı tarih için gelen son kulis bilgisi…

Son dakika: Erken seçim iddiaları güçlendi! İşte seçimin yapılacağı tarih için gelen son kulis bilgisi…

04.01.2023 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye seçim sürecine doğru hızla ilerlerken 18 Haziran’da yapılması planlanan seçimin de daha erkene alınacağı kulislerde konuşulmaya devam ediyor. AK Parti tarafından 18 Haziran’ın elverişsiz bulunması sonrası gündeme yeni bir tarih geldi. Seçimler 73 yıl önce Demokrat Parti’nin de zafer kazandığı 14 Mayıs günü olabilir. İşte erken seçim tarihi ile ilgili son dakika gelişmesinin detayları…

Son dakika: Erken seçim iddiaları güçlendi! İşte seçimin yapılacağı tarih için gelen son kulis bilgisi…

Son dakika erken seçim haberleri gelmeye devam ediyor. Seçimlerin Haziran ayına kalmayacağı neredeyse kesinleşti. Hem AK Parti’den hem de MHP lideri Devlet Bahçeli’den gelen son açıklamalarda erken seçim için ilk işaretleri verdi.

18 Haziran’da yapılması planlanan seçimleri daha erken bir tarihe alınacağı belirtilirken 14 Mayıs tarihi bu ihtimaller arasında en fazla ağırlık kazanan oldu. Ramazan Bayramı 20-23 Nisan, LGS 4 Haziran, Kurban Bayramı 27-30 Haziran’da. Haziran, doğal olarak hac mevsimine de rastlıyor. Haziranda ayrıca üniversiteler tatile girmeye başlarken, tarımsal üretimin en hareketli dönemi 18 Haziran’ı da kapsıyor. Bu yüzden hükümet ‘erken seçim’ anlamına gelmeyecek şekilde, seçimlerin öne alınmasını gündemine almaya başladı.

SEÇİM TARİHİ AK PARTİ MYK’DA KONUŞULDU

AK Parti, resmi tarihi 18 Haziran olan 2023 seçiminin geriye çekilmesine dair hesaplar yapıyor. Seçim tarihi ve seçim hazırlıkları, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) masaya yatırıldı. Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da MYK’da bu çerçevede bir sunum yaptı.

2

ÜÇ TARİH ÜZERİNDE DURULDU

Seçimin normal zamanı olan 18 Haziran tüm boyutlarıyla değerlendirildi. 18 Haziran’a alternatif olarak 30 Nisan, 16 Nisan ve 14 Mayıs tarihleri üzerinde duruldu. Söz konusu tarihler merceğe alınırken sınavlardan hac zamanına, bayramlardan tarım faaliyetlerine kadar birçok etken ile bunların sandığa katılıma oranına olumsuz etkisi üzerinde duruldu.

TÜM SÜREÇLER DEĞERLENDİRİLDİ

Kurban Bayramı’nın, 27-30 Haziran tarihlerinde olduğu, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının 4 Haziran’da yapılacağı vurgulandı. Ramazan Bayramı’nın ise 20-23 Nisan tarihleri arasında kutlanacağı belirtildi. Haziran ayında ise üniversitelerin tatile girmeye başlayacağı hatırlatıldı. 18 Haziran’ın ise yazın başlangıcı olarak tarımsal üretimin en hareketli dönemi olduğu kaydedildi. Söz konusu konulara ilişkin tespitler yapıldıktan sonra seçime en uygun tarih olarak 14 Mayıs’ın ağırlık kazandığı belirtiliyor. İstişareler sonrasında 14 Mayıs’ta karar kılınması halinde teklif Cumhur İttifakı ortağı MHP’ye götürülecek. Ortakların 14 Mayıs’a vize vermesi halinde Türkiye, 73 yıl sonra aynı tarihte tekrar sandığa gitmiş olacak.

İlginizi Çekebilir

Bahçeli'den isim vermeden dikkat çeken ifadeler

Bahçeli'den isim vermeden dikkat çeken ifadeler

 Seçim tarihine ilişkin önemli açıklama!

Seçim tarihine ilişkin önemli açıklama!

 Cumhur İttifakı'ndan 'seçim' açıklaması! "Erkene alınabilir" diyerek tarih verdi

Cumhur İttifakı'ndan 'seçim' açıklaması! "Erkene alınabilir" diyerek tarih verdi

SEÇİM ÇALIŞMALARI BAŞLAYACAK

Yenişafak gazetesinin haberine göre; AK Parti Genel Merkezi’nin seçim tarihinin 18 Haziran’dan önce bir tarihte olması halinde milletvekili adaylık süreci takvimini de en kısa sürede netleştirmesi bekleniyor. Yine önümüzdeki süreç içerisinde, aday komisyonlarının nasıl oluşacağı, seçim beyannamesi, kampanyanın ağı, kurumsal kimlik çalışması, seçim koordinasyon merkezlerinin açılması ve sandık güvenliği gibi konular da netlik kazanacak. Bu konuda seçim işleri, tanıtım medya, Ar-Ge ve teşkilat başkanlıkları kendi alanlarıyla ilgili çalışmalarını yürütüyor.

SANDIK İÇİN İKİ YOL

Türkiye iki yöntemle seçime gidebiliyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde, Cumhurbaşkanı tek başına seçim kararı alma hakkına sahip. Bunun yanı sıra Meclis de seçim kararı alabiliyor. Meclis’in seçim kararına en az 360 milletvekilinin kabul oyu vermesi gerekiyor.

14 MAYIS TARİHİ DİKKAT ÇEKİYOR

Bu çerçevede seçimin 14 Mayıs’a çekilmesinin sembolik anlamına da AK Parti’de dikkat çekiliyor. Türkiye, 1946’da ilk kez çok partili seçimi yapmış ancak açık oy gizli tasnif nedeniyle Demokrat Parti’ye (DP) karşı CHP, iktidarını koruyabilmişti. 14 Mayıs 1950 seçimlerinde DP, halktan aldığı büyük destekle CHP’nin 27 yıllık tek parti iktidarına son vermişti. Gizli oy, açık tasnif yönteminin ilk kez uygulandığı 1950 seçimleri, Türkiye tarihinin ilk demokratik seçimi olarak kabul edildi. Oyların yüzde 53,5’ini alan DP, 416 milletvekili çıkarırken, yüzde 39,9 oy alan CHP 69 milletvekili çıkarabilmişti.

İlginizi Çekebilir

42 ilde yapılan dev seçim anketi yayınlandı! Aradaki fark...

42 ilde yapılan dev seçim anketi yayınlandı! Aradaki fark...

 AK Parti'nin sıralaması... Z kuşağı anketinden çarpıcı sonuçlar çıktı

AK Parti'nin sıralaması... Z kuşağı anketinden çarpıcı sonuçlar çıktı

 1 haftada şaşırtan değişim! Aradaki fark...

1 haftada şaşırtan değişim! Aradaki fark...

Son seçim anketinde gündem yaratacak sonuçlar var!

Son seçim anketinde gündem yaratacak sonuçlar var!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vatandaşlar dikkat! Markette akılalmaz oyun, 'indirim' adı altında...Vatandaşlar dikkat! Markette akılalmaz oyun, 'indirim' adı altında...
Bağışıklık sistemini bozarak erken ölüm riskini artırıyorBağışıklık sistemini bozarak erken ölüm riskini artırıyor
3 eşini de öldüren Necati Akpınar’ı kızı ele vermişti, oğlu da konuştu! 3 eşini de öldüren Necati Akpınar’ı kızı ele vermişti, oğlu da konuştu!
Anahtar Kelimeler:
seçim MHP erken seçim ak parti seçim tarihi

En Çok Okunan Haberler

'Bacaklarıma bakma yararım beynini' demişti! Bayılma numarası yapıp...

'Bacaklarıma bakma yararım beynini' demişti! Bayılma numarası yapıp...

VAR kararı sonrası ''Akşam evde izlersin'' önerisi...

VAR kararı sonrası ''Akşam evde izlersin'' önerisi...

Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki: Yüzde 25 geçmiş içlerinden...

Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki: Yüzde 25 geçmiş içlerinden...

"Siyasete girecek misiniz?" sorusuna dikkat çeken yanıt! "Sonuna kadar..."

"Siyasete girecek misiniz?" sorusuna dikkat çeken yanıt! "Sonuna kadar..."

Ev sahibiyle kiracı kavgalarına bir yenisi daha eklendi

Ev sahibiyle kiracı kavgalarına bir yenisi daha eklendi

Dünyaya duyurdu: Bunun için hazırlık yapıyoruz

Dünyaya duyurdu: Bunun için hazırlık yapıyoruz

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.