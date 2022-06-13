Son dakika: Erling Haaland'ın yeni takımının formasını giydiği görüntüler sızdırıldı!

Son dakika haberleri: Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'da harikalar yaratarak dünya devlerinin transfer etmek için yarıştığı yıldız futbolcu Erling Haaland, 2021/22 sezonunun son maçında taraftarlara gözyaşlarıyla veda etmişti.

Norveçli golcünün İngiltere Premier Lig şampiyonu Manchester City'e gideceği açıklanmış ve futbolseverler transferin resmiyete dökülmesini beklemeye başlamıştı.

GÖRÜNTÜLER SIZDIRILDI

???? Erling Haaland, Manchester City formasını giydi! pic.twitter.com/pI1z6OpatY — Mynet Spor (@mynetspor) June 13, 2022

Manchester City henüz yıldız futbolcunun transferini açıklamamışken, Haaland'ın İngiliz kulübünün formasıyla yeni sezon için poz verdiği görüntüler ortaya çıktı.

SÜRPRİZ BELLİ OLDU

Bu görüntünün sızdırılmasının ardından büyük transferi duyurmayı bekleyen Manchester City'nin sürpizi de bir nebze belli olmuş oldu.

KISA SÜREDE AÇIKLANACAK

Manchester ekibinin görüntülerin ifşa olmasının ardından kısa süre içerisinde transferi resmen açıklaması bekleniyor.



