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  4. Son dakika: Erling Haaland'ın yeni takımının formasını giydiği görüntüler sızdırıldı!

Son dakika: Erling Haaland'ın yeni takımının formasını giydiği görüntüler sızdırıldı!

13.06.2022 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Dünya futbolunun gelecek yıllarına Kylian Mbappe ile birlikte damga vurması beklenen Erling Haaland, 2021/22 sezonunun ardından 1,5 sezondur formasını giydiği Borussia Dortmund'a veda etmişti. Sezonun son maçında stadyumda yer alan taraftarlar tarafından ayakta alkışlanarak gönderilen Norveçli golcünün Manchester City ile anlaştığı belli olmuştu. Haaland'ın City formasıyla yeni sezon öncesi fotoğraf çekiminde yer aldığı görüntüler ortaya çıktı.

Son dakika: Erling Haaland'ın yeni takımının formasını giydiği görüntüler sızdırıldı!
Erling Haaland

Erling Haaland

NOR Norveç
Yaş: 22 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Borussia Dortmund
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Son dakika haberleri: Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'da harikalar yaratarak dünya devlerinin transfer etmek için yarıştığı yıldız futbolcu Erling Haaland, 2021/22 sezonunun son maçında taraftarlara gözyaşlarıyla veda etmişti.

Norveçli golcünün İngiltere Premier Lig şampiyonu Manchester City'e gideceği açıklanmış ve futbolseverler transferin resmiyete dökülmesini beklemeye başlamıştı.

GÖRÜNTÜLER SIZDIRILDI

Manchester City henüz yıldız futbolcunun transferini açıklamamışken, Haaland'ın İngiliz kulübünün formasıyla yeni sezon için poz verdiği görüntüler ortaya çıktı.

SÜRPRİZ BELLİ OLDU

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Bu görüntünün sızdırılmasının ardından büyük transferi duyurmayı bekleyen Manchester City'nin sürpizi de bir nebze belli olmuş oldu.

KISA SÜREDE AÇIKLANACAK

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Manchester ekibinin görüntülerin ifşa olmasının ardından kısa süre içerisinde transferi resmen açıklaması bekleniyor.


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