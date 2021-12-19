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  4. Son dakika: Erman Toroğlu'dan Vitor Pereira için olay sözler! ''Soyunma odasına almam...

Son dakika: Erman Toroğlu'dan Vitor Pereira için olay sözler! ''Soyunma odasına almam...

19.12.2021 22:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika Fenerbahçe Haberleri: Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile 2-2 berabere kalmasının ardından eleştiri okları Vitor Pereira'ya yöneltildi. Tecrübeli yorumcu Erman Toroğlu katıldığı canlı yayında Portekizli teknik adamı adeta yerden yere vurdu. Maçı bilerek vermek istediğini iddia eden Toroğlu'nun cümleleri sosyal medyada gündem olmayı başardı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Erman Toroğlu'dan Vitor Pereira için olay sözler! ''Soyunma odasına almam...

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş ile evinde 2-2 berabere kaldı. Usta yorumcu Erman Toroğlu, Vitor Pereira'yı sert sözlerle eleştirdi. Maçın kaybedilmesinde büyük payı olduğunu iddia eden Toroğlu sözlerinin devamında olay ifadeler kullandı.

"SOYUNMA ODASINA ALMAM"

Toroğlu, "Maçın uzatma süresinde değişiklik yapan teknik direktör, maçı almak istemeyen bir teknik direktördür. Kovulmak isteyen birisi yapar. Beni kovun, paramı da verin diyor. Ben kulüp başkanı olsam soyunma odasına almam. Vakit geçirmek mi istiyorsun? O zaman sen maçı vermek isteyen bir teknik direktörsün." dedi.

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Erman Toroğlu Fenerbahçe Futbol Kulübü Vitor Pereira
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