Son dakika: Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Putin ile görüştü!

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin ve Paşinyan telefonda görüştü.

Görüşmede, Dağlık Karabağ’da yaşanan son olayların ele alındığına işaret edilen açıklamada, "Rusya tarafı, büyük çaplı askeri çatışmaların devam etmesi nedeniyle derin endişelerini dile getirdi. Görüşmede, çatışmaların daha da artmasını önlemek için gerekli tüm çabayı göstermenin önemli olduğu ve daha da önemlisi, askeri adımların durması gerektiği kaydedildi." ifadelerine yer verildi.

Sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.

