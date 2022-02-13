Son dakika: Kars ve Artvin'de korkutan deprem! AFAD Ermenistan sınırındaki depremin şiddetini açıkladı

Son dakika... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Ermenistan'ın Türkiye sınırına yakın Shirak kentinde saat 21:25'te 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 5.61 kilometre altında meydana gelen deprem Ağrı, Ardahan, Kars, Elazığ ve Artvin gibi şehirlerden de hissedildi.

KANDİLLİ 5,6 OLARAK PAYLAŞTI

Kandilli Rasathanesi ise Türkiye-Ermenistan sınırındaki depremin büyüklüğünü 5,6 olarak paylaştı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan deprem sonrası yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ermenistan'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki #deprem sonrası, deprem üssüne en yakın ilçemiz Kars'ın Akyaka ilçesi olup, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır."

Ayrıntılar geliyor...

