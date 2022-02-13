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  4. Son dakika: Kars ve Artvin'de korkutan deprem! AFAD Ermenistan sınırındaki depremin şiddetini açıkladı

Son dakika: Kars ve Artvin'de korkutan deprem! AFAD Ermenistan sınırındaki depremin şiddetini açıkladı

13.02.2022 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Ermenistan'ın Shirak kentinde 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Türkiye'de Kars, Elazığ ve Artvin gibi şehirlerden de hissedildi. Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 5,6 olarak paylaştı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Kars ve Artvin'de korkutan deprem! AFAD Ermenistan sınırındaki depremin şiddetini açıkladı

Son dakika... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Ermenistan'ın Türkiye sınırına yakın Shirak kentinde saat 21:25'te 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 5.61 kilometre altında meydana gelen deprem Ağrı, Ardahan, Kars, Elazığ ve Artvin gibi şehirlerden de hissedildi.

DE

KANDİLLİ 5,6 OLARAK PAYLAŞTI

Kandilli Rasathanesi ise Türkiye-Ermenistan sınırındaki depremin büyüklüğünü 5,6 olarak paylaştı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan deprem sonrası yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ermenistan'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki #deprem sonrası, deprem üssüne en yakın ilçemiz Kars'ın Akyaka ilçesi olup, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır."

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
deprem Ermenistan
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