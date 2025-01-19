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  4. Son dakika | Ermenistan'da yakalanıp Türkiye'ye getirildiler! İkisi de kırmızı bültenle aranıyordu; biri örgütün başı, diğeri mensubuydu

Son dakika | Ermenistan'da yakalanıp Türkiye'ye getirildiler! İkisi de kırmızı bültenle aranıyordu; biri örgütün başı, diğeri mensubuydu

19.01.2025 16:42
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Son dakika haberi: Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı ve üyesi Ercan Yılmaz ile İbrahim Kaymak Türkiye'ye getirildi. Yılmaz'ın 14 yıldır, Kaymak'ın ise 1 yıldır İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı belirtildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Organize suç örgütleriyle mücadelemizi sadece sınırlarımızda değil, sınır ötesinde de sürdürüyoruz; sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı devreye girdi, Ermenistan'la yapılan görüşmeler sonucu kırmızı bültenle aranan iki organize suç örgütü üyesi Türkiye'ye getirildi. Bakan Yerlikaya, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurarak "Organize suç örgütleriyle mücadelemizi sadece sınırlarımızda değil, sınır ötesinde de sürdürüyoruz; sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

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"TÜRK ADALETİNE HESAP VERECEKLER"

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından şunları ifade etti:

"Kırmızı Bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Ercan Yılmaz ve Kırmızı Bültenle aranan örgüt üyesi İbrahim Kaymak Ermenistan ile başlatılan görüşmeler sonucu Kahraman Türk Polisimiz tarafından Türkiye’ye getirildi.

Ercan Yılmaz:

15 yıldır, 43 yakalama emri ile ulusal seviyede; 14 yıldır da İnterpol tarafından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan; Barış Boyun suç örgütü ile bağlantılı olan suç örgütü elebaşı Ercan Yılmaz;

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İbrahim Kaymak:

6 yıldır, 10 yakalama emri ile ulusal seviyede; 1 yıldır da İnterpol tarafından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan, suç örgütü üyesi İbrahim Kaymak;

Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte yürütülen çalışmalar neticesinde; Ermenistan’da ülkemize iadeleri amacıyla tutuklanmaları sağlanmıştır.

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Özel Harekat Başkanlığı ve Havacılık Daire Başkanlığımız koordinesinde; işledikleri suçlarla ilgili olarak Türk Adaletine hesap vermek üzere bugün ülkemize getirilmiştir

Kırmızı Bültenle aranan her iki şahsın da ülkemize iadesine yönelik çalışmaları büyük bir titizlikle yürüten Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarımıza, İnterpol-Europol Daire Başkanlığımıza, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Başkanlıklarımıza, Ordu İl Emniyet Müdürlüğümüz ile sergiledikleri iş birliği için Ermenistan Adalet Bakan Yardımcısı Sayın Tigran Dadunts’a teşekkür ediyoruz.

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Organize suç örgütleriyle mücadelemizi sadece sınırlarımızda değil, sınır ötesinde de sürdürüyoruz; sürdürmeye devam edeceğiz. Suçta kibirlenen şehir eşkıyalarını bir bir yakalamaya devam edeceğiz."

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı
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