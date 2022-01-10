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  4. Son dakika! Erzincan'da Emin Beşiktaş isimli çocuğa sokak köpekleri saldırdı! Durumu ciddi

Son dakika! Erzincan'da Emin Beşiktaş isimli çocuğa sokak köpekleri saldırdı! Durumu ciddi

10.01.2022 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi! Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde evinin önünde oynayan Emin Beşiktaş (8) isimli çocuk sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak yaralandı. Kafa derisi soyulan çocuğun sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Erzincan Valisi Mehmet Makas, yaralı çocuğu hastanede ziyaret ederek ailesine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Son dakika! Erzincan'da Emin Beşiktaş isimli çocuğa sokak köpekleri saldırdı! Durumu ciddi

Son dakika haberi! Olay, bugün akşam saatlerinde Üzümlü ilçesinde meydana geldi. Evlerinin önünde oynayan Emin Beşiktaş bir anda karşısına çıkan sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

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KAFA DERİSİ SOYULAN ÇOCUĞUN SAĞLIK DURUMU CİDDİ

5-6 sokak köpeğinin saldırısından, çevreden yetişen vatandaşlar tarafından kurtarılan Emin Beşiktaş'ı yakınları Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Kafa derisi soyulan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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BELEDİYE ARAŞTIRMA BAŞLATTI

Bu arada Üzümlü Belediyesi ekipleri saldırgan köpeklerle ilgili araştırma başlattı. Uyuşturucu iğne takan ekipler saldırgan köpekleri aradı.

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VALİ HASTANEDE YARALI EMİN BEŞİKTAŞ'I ZİYARET ETTİ

Erzincan Valisi Mehmet Makas, yaralı çocuğu hastanede ziyaret ederek ailesine geçmiş olsun dileğinde bulundu. Hastanede yapılan müdahalenin ardından küçük çocuk, Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne sevkedildi. (DHA)

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