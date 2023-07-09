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  4. Son dakika: Erzincan'da minibüs şarampole devrildi! 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Son dakika: Erzincan'da minibüs şarampole devrildi! 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

09.07.2023 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Düğün için gittikleri İstanbul'dan Erzurum'a dönen minibüs, Erzincan-Sivas kara yolunda şarampole devrildi. Korkunç kazada sürücü ile minibüsteki Mukaddes K, Erkan K. ve Mehmet K. hayatını kaybetti, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı.

Son dakika: Erzincan'da Süleyman Ö. idaresindeki minibüs, Erzincan-Sivas kara yolunun 40. kilometresi Sakaltutan Geçidi mevkisinde şarampole devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

4 ÖLÜ, 10 YARALI

Kazada, sürücü ile minibüsteki Mukaddes K, Erkan K. ve Mehmet K. öldü, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı.

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Yaralılar, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

DÜĞÜN İÇİN GİTMİŞLER

Minibüstekilerin, düğün için gittikleri İstanbul'dan Erzurum'a döndükleri öğrenildi.

AA-20230709-31629425-31629421-ERZINCANDA_SARAMPOLE_DEVRILEN_MINIBUSTEKI_4_KISI_OLDU_10_KISI_YARALANDI

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(AA)

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Topkapı Sarayı'nın içindeki tarihi restoranda yangın!Topkapı Sarayı'nın içindeki tarihi restoranda yangın!
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trafik kazası Erzurum son dakika

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