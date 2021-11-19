Son Dakika: Erzurum'da deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

Erzurum'da saat 15.40'ta bir deprem meydana geldi. AFAD, yerin 7 km altında meydana gelen depremin merkez üssünü Köprüköy, büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.2 olarak açıkladı. Deprem Ağrı, Diyarbakır ve Muş'tan da hissedildi. Öte yandan Erzurum Valisi Okay Memiş, "Bize ulaşan olumsuz bir durum yok." dedi.
AFAD, depreme ilişkin yaptığı açıklamada gelişmelerin takip edildiğini ifade ederken deprem sonrası, olumsuz bir ihbarın bulunmadığını belirtti.
#DEPREM: Erzurum'un Köprüköy ilçesinde saat 15.40'ta 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— AFAD (@AFADBaskanlik) November 19, 2021
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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CNN Türk canlı yayına katılan İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Erzurum fayların yoğun olduğu bir bölge. Geçmişte çok deprem üretmiş ve gelecekte de olabilecek bir bölge. 5 büyüklüğündeki bir deprem ülkenin çoğu yeri için şaşırtıcı değildir. Türkiye bir deprem ülkesi. Gelecekte de bu tür depremleri çok sık yaşayacağız, yaşıyoruz da zaten" dedi.
Son iki haftada Konya, Malatya ve Düzce'den de aynı büyüklükte deprem haberleri gelmişti
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