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Son Dakika: Erzurum'da deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

19.11.2021 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Erzurum'da bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı. Erzurum Valisi Okay Memiş, "Bize ulaşan olumsuz bir durum yok." dedi.

Son Dakika: Erzurum'da deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

Erzurum'da saat 15.40'ta bir deprem meydana geldi. AFAD, yerin 7 km altında meydana gelen depremin merkez üssünü Köprüköy, büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.2 olarak açıkladı. Deprem Ağrı, Diyarbakır ve Muş'tan da hissedildi. Öte yandan Erzurum Valisi Okay Memiş, "Bize ulaşan olumsuz bir durum yok." dedi.

DEPREM1

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD, depreme ilişkin yaptığı açıklamada gelişmelerin takip edildiğini ifade ederken deprem sonrası, olumsuz bir ihbarın bulunmadığını belirtti.

"5 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ BİR DEPREM ÜLKENİN ÇOĞU YERİ İÇİN ŞAŞIRTICI DEĞİLDİR"

CNN Türk canlı yayına katılan İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Erzurum fayların yoğun olduğu bir bölge. Geçmişte çok deprem üretmiş ve gelecekte de olabilecek bir bölge. 5 büyüklüğündeki bir deprem ülkenin çoğu yeri için şaşırtıcı değildir. Türkiye bir deprem ülkesi. Gelecekte de bu tür depremleri çok sık yaşayacağız, yaşıyoruz da zaten" dedi.

SON İKİ HAFTADA 4. DEPREM

Son iki haftada Konya, Malatya ve Düzce'den de aynı büyüklükte deprem haberleri gelmişti

AFAD- SON DEPREMLER

KANDİLLİ - SON DEPREMLER


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deprem kandilli rasathanesi Erzurum
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