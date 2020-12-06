Son dakika Erzurum'da korkunç olay! 3 kadını öldürdü, vurularak yakalandı

Korkunç olay öğle saatlerinde Erzurum'da meydana geldi. Raci Aslan, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı yakını 3 kadını tabancayla vurdu.

3 KADIN DA HAYATINI KAYBETTİ

Zanlı elindeki silahla kaçtı. Vurulan kadınlardan 2'si olay yerinde 1'i de kaldırıldığı hastenede yaşamını yitirdi. Bir cadde üzerinde elindeki silahı başına dayamış olarak gezen zanlı Aslan, polis ekiplerinin teslim olması çağrılarına olumsuz yanıt verdi.

VURULARAK YAKALANDI

İkna olmayan zanlı, elinden ve karın bölgesinden vurularak etkisiz hale getirildi.

Yaralı Aslan tedavisi için hastaneye götürüldü.

(DHA)



