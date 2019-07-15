HABER

Son dakika... Erzurum Oltu'da peş peşe depremler

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 09:18 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Erzurum’un Oltu ilçesinde Richter ölçeğine göre sabah saat 07.20'de 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlçede 03.15'te de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Oltu ilçesinin Yarbaşı Mahallesi yakınları olarak saptadığı deprem, saat 07.20’de meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçede kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3,9, merkez üssünü ise ilçenin Çamlıbel Mahallesi olarak açıkladı.

4,3 İLE SALLANMIŞTI

Erzurum’un Oltu ilçesinde saat 03.15'te de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, korkuya neden olan deprem nedeniyle ilçe halkı, dışarıda sabahlamıştı.

(DHA)

PARTNERGüzelliğiyle büyülüyor! Meğer öyle sırları varmış ki...Güzelliğiyle büyülüyor! Meğer öyle sırları varmış ki...
Kuş elektrik saatine yuva yaptı, ev sahibi elektriğini kestiKuş elektrik saatine yuva yaptı, ev sahibi elektriğini kesti
Kırklareli’de arilik çalışmaları devam ediyorKırklareli’de arilik çalışmaları devam ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erzurum Oltu oltu deprem erzurum deprem Son dakika

En Çok Okunan Haberler

Hastane acili dolup taştı! Tam 115 kişi birden!

Hastane acili dolup taştı! Tam 115 kişi birden!

Ayna karşısındaki pozuna beğeni yağdı!

Ayna karşısındaki pozuna beğeni yağdı!

Emri bizzat Trump verdi! Harekete geçtiler!

Emri bizzat Trump verdi! Harekete geçtiler!

Rum basınından flaş iddia!

Rum basınından flaş iddia!

Beyaz mayolu pozuyla takipçilerini büyüledi!

Beyaz mayolu pozuyla takipçilerini büyüledi!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Kavanozda saklıyorlar! Gören şoke oluyor: Burada ne işi var?

Kavanozda saklıyorlar! Gören şoke oluyor: Burada ne işi var?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karanlık geceyi anlattı: Ellerimi kaldırıp üzerlerine doğru koşmaya başladım...

En karanlık gece: Ellerimi kaldırıp üzerlerine koşmaya başladım

15 Temmuz gazisinden tüyleri diken diken eden sözler: 1 ay balkonda tüfeğime sarılarak yattım

O geceyi anlattı: 1 ay balkonda tüfeğime sarılarak yattım

'Kızımı bıraktım, eşimle helalleştim ve dışarı çıktım!' 15 Temmuz gecesini böyle anlattı

Gaziyi kurtarmıştı! O geceyi böyle anlattı

Türk savaş uçakları Metina'yı vurdu

Irak'ın kuzeyine hava harekatı!

Ayvalık’ta 31 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik harekete geçti! Ayvalık'ta yakalandılar

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan 15 Temmuz paylaşımı

İmamoğlu'ndan 15 Temmuz paylaşımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.