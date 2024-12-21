SON DAKİKA | Erzurum Palandöken Kayak Merkezi’nde çığ düştü! Judo milli takımı kar yığını altında kaldı, 16 yaşındaki sporcu öldü

Son dakika: Erzurum Palandöken Dağı’nda yüksek irtifa kampı yapan 15 kişilik Judo Milli Takımı, Sultan Seki’si bölgesine yürüyüşe çıktığı sırada çığ düştü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, kar altında kalanların olduğu öğrenildi.

ACI HABER GELDİ

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, yaptığı açıklamada 4 kişinin çığ altında kaldığını belirtirken; 1 milli sporcunun hayatını kaybettiğini, 3 sporcunun da yaralandığını duyurdu.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Selahattin Karslı da yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Çığ altında insanların olduğu söylendi. Bölgede JAK ekiplerimiz var. Biz de yetiştik. Sporcular izinsiz olarak antrenmana çıkmış. Çok dik olan mevkide çığa kapılmışlar. 1 kardeşimiz şu anda 2 metre çığ altından malesef ölü olarak çıkarıldı. İlk anda muhtemelen boynunda ve belli bölgelerinde kırıklar oluşmuş.

HENÜZ 16 YAŞINDAYDI

Öte yandan Karslı, hayatını kaybeden sporcunun 2008 doğumlu ve 16 yaşında olduğunu söyledi. Karslı ayrıca, hayatını kaybeden sporcunun ikizinin de olduğunu sözlerine ekledi.

Ayrıntılar geliyor...

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır