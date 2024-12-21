HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | Erzurum Palandöken Kayak Merkezi’nde çığ düştü! Judo milli takımı kar yığını altında kaldı, 16 yaşındaki sporcu öldü

SON DAKİKA | Erzurum Palandöken Kayak Merkezi’nde çığ düştü! Judo milli takımı kar yığını altında kaldı, 16 yaşındaki sporcu öldü

21.12.2024 10:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Erzurum Palandöken Kayak Merkezi’nde çığ düştü. 15 kişilik judo milli takımından 4 sporcunun kar yığını altında kaldığı öğrenildi. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, yaptığı açıklamada 16 yaşındaki genç sporcunun hayatını kaybettiğini, 3 sporcunun da yaralandığını duyurdu.

SON DAKİKA | Erzurum Palandöken Kayak Merkezi’nde çığ düştü! Judo milli takımı kar yığını altında kaldı, 16 yaşındaki sporcu öldü

Son dakika: Erzurum Palandöken Dağı’nda yüksek irtifa kampı yapan 15 kişilik Judo Milli Takımı, Sultan Seki’si bölgesine yürüyüşe çıktığı sırada çığ düştü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, kar altında kalanların olduğu öğrenildi.

ACI HABER GELDİ

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, yaptığı açıklamada 4 kişinin çığ altında kaldığını belirtirken; 1 milli sporcunun hayatını kaybettiğini, 3 sporcunun da yaralandığını duyurdu.

afafsasf

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Selahattin Karslı da yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Çığ altında insanların olduğu söylendi. Bölgede JAK ekiplerimiz var. Biz de yetiştik. Sporcular izinsiz olarak antrenmana çıkmış. Çok dik olan mevkide çığa kapılmışlar. 1 kardeşimiz şu anda 2 metre çığ altından malesef ölü olarak çıkarıldı. İlk anda muhtemelen boynunda ve belli bölgelerinde kırıklar oluşmuş.

mkjlhjlgk

HENÜZ 16 YAŞINDAYDI

Öte yandan Karslı, hayatını kaybeden sporcunun 2008 doğumlu ve 16 yaşında olduğunu söyledi. Karslı ayrıca, hayatını kaybeden sporcunun ikizinin de olduğunu sözlerine ekledi.

jhjghk

gdfgdfghdh

Ayrıntılar geliyor...
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Erzurum Çığ kar son dakika
En Çok Okunan Haberler
Resmi Gazete'de yayımlandı: Telefon ve araba alımı için taksit düzenlemesi yapıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı: Telefon ve araba alımı için taksit düzenlemesi yapıldı

Öksürük şikayetiyle hastaneye gitmişti! Üzen haberi duyurdu

Öksürük şikayetiyle hastaneye gitmişti! Üzen haberi duyurdu

Erzurum Palandöken Kayak Merkezi’nde çığ düştü!

Erzurum Palandöken Kayak Merkezi’nde çığ düştü!

Emir bekliyorlar! 25 bin kişilik ordu PKK/YPG'yi kuşattı

Emir bekliyorlar! 25 bin kişilik ordu PKK/YPG'yi kuşattı

Acil servisler doldu taştı! Bu sefer de ‘dörtlü virüs’ tehlikesi başladı

Acil servisler doldu taştı! Bu sefer de ‘dörtlü virüs’ tehlikesi başladı

Almanya'yı kana bulamıştı! Noel pazarı canisi böyle yakalandı... Saldırıda 2 Türk de yaralandı: Dışişleri'nden açıklama

Almanya'yı kana bulamıştı! Noel pazarı canisi böyle yakalandı... Saldırıda 2 Türk de yaralandı: Dışişleri'nden açıklama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.