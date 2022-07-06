SON DAKİKA | 'Esenler'de yabancı uyruklular küçük kıza tecavüz etti' iddiası! Esenler Kaymakamlığından iğrenç iddiayla ilgili açıklama

Son dakika: Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul Esenler'de 4 Afgan'ın 12 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz ettiği iddiasını sosyal medya hesabından gündeme getirmişti. Özdağ'ın gündeme getirdiği iddiayla ilgili sosyal medyada birçok kullanıcıdan da paylaşımlar geldi.

ESENLER KAYMAKAMLIĞINDAN AÇIKLAMA

Söz konusu iğrenç iddiayla ilgili olarak Esenler Kaymakamlığı bir açıklama yaptı. Kaymakamlık yaptığı açıklamada çocuğa tecavüz iddialarının gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, 'ilçemizde yabancı uyruklu şahıslar tarafından bir çocuğa tecavüz edildiği' yönündeki iddialar gerçek dışıdır, ilçemizde bu şekilde bir olay yaşanmamıştır. Kamu düzeni ve güvenliğini bozmayı hedefleyen bu ve benzeri paylaşımlara itibar edilmemesi hususu kamuoyunun takdirine saygıyla sunulur."

ÖZDAĞ PAYLAŞIMINDA NE DEMİŞTİ?

Özdağ yaptığı paylaşımda "Dün akşam Esenyurt Namık Kemal mahallesinde 4 Afgan 12 yaşında bir Suriyeli kıza tecavüz etti. Halk sokağa döküldü. Afganlar ağır şekilde dövüldü. Halk mahallemizde yabancı istemiyoruz diyerek emlak komisyoncularına tepki gösterdi. Bıçak sırtında yaşadığımız günlerden geçiyoruz." ifadelerine yer vermiş, daha sonra bir düzeltme yaparak yerin Esenyurt, değil Esenler olduğunu aktarmıştı.

Dün akşam Esenyurt Namık Kemal mahallesinde 4 Afgan 12 yaşında bir Suriyeli kıza tecavüz etti. Halk sokağa döküldü. Afganlar ağır şekilde dövüldü. Halk mahallemizde yabancı istemiyoruz diyerek emlak komisyoncularına tepki gösterdi. Bıçak sırtında yaşadığımız günlerden geçiyoruz. — Ümit Özdağ (@umitozdag) July 5, 2022

Esenler Namık Kemal Mahallesi — Ümit Özdağ (@umitozdag) July 5, 2022



