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  4. SON DAKİKA | 'Esenler'de yabancı uyruklular küçük kıza tecavüz etti' iddiası! Esenler Kaymakamlığından iğrenç iddiayla ilgili açıklama

SON DAKİKA | 'Esenler'de yabancı uyruklular küçük kıza tecavüz etti' iddiası! Esenler Kaymakamlığından iğrenç iddiayla ilgili açıklama

06.07.2022 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: İstanbul Esenler'de yabancı uyrukluların küçük bir çocuğa tecavüz ettiği iddiası sosyal medyada gündem olmuştu. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gündeme getirdiği iğrenç olayla ilgili Esenler Kaymakamlığından açıklama geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | 'Esenler'de yabancı uyruklular küçük kıza tecavüz etti' iddiası! Esenler Kaymakamlığından iğrenç iddiayla ilgili açıklama

Son dakika: Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul Esenler'de 4 Afgan'ın 12 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz ettiği iddiasını sosyal medya hesabından gündeme getirmişti. Özdağ'ın gündeme getirdiği iddiayla ilgili sosyal medyada birçok kullanıcıdan da paylaşımlar geldi.

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ESENLER KAYMAKAMLIĞINDAN AÇIKLAMA

Söz konusu iğrenç iddiayla ilgili olarak Esenler Kaymakamlığı bir açıklama yaptı. Kaymakamlık yaptığı açıklamada çocuğa tecavüz iddialarının gerçek dışı olduğunu açıkladı.

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Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, 'ilçemizde yabancı uyruklu şahıslar tarafından bir çocuğa tecavüz edildiği' yönündeki iddialar gerçek dışıdır, ilçemizde bu şekilde bir olay yaşanmamıştır. Kamu düzeni ve güvenliğini bozmayı hedefleyen bu ve benzeri paylaşımlara itibar edilmemesi hususu kamuoyunun takdirine saygıyla sunulur."

ÖZDAĞ PAYLAŞIMINDA NE DEMİŞTİ?

Özdağ yaptığı paylaşımda "Dün akşam Esenyurt Namık Kemal mahallesinde 4 Afgan 12 yaşında bir Suriyeli kıza tecavüz etti. Halk sokağa döküldü. Afganlar ağır şekilde dövüldü. Halk mahallemizde yabancı istemiyoruz diyerek emlak komisyoncularına tepki gösterdi. Bıçak sırtında yaşadığımız günlerden geçiyoruz." ifadelerine yer vermiş, daha sonra bir düzeltme yaparak yerin Esenyurt, değil Esenler olduğunu aktarmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
tecavüz İstanbul Ümit Özdağ
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