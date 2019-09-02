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Son dakika: Esenyurt'ta bir binada doğalgaz patlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 10:58 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Esenyurt'ta 4 katlı bir binanın 4'üncü katında doğalgaz patlaması yaşandı. Patlamada bir kişi yaralanırken, evde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Olay, Esenyurt’un Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın 4’üncü katında saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İlk belirlemelere göre, evde doğal gaz patlaması yaşandı. Ortalık adeta savaş alanına dönerken, büyük bir patlama sesiyle uyanan vatandaşlar panikle sokağa indi. Evde bulunan bir kadın patlamanın etkisiyle yaralanırken sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

'BÜYÜK BİR ALEV TOPU ÇIKTI'

Bir mahalle sakini, patlamanın çok şiddetli olduğunu söyleyerek, ”Cam çerçeve her şey aşağıya indi. Büyük bir alev topu çıktı” dedi.

BÜYÜK HASAR OLUŞTU

Patlamanın meydana geldiği daire drone ile havadan görüntülendi. Patlama nedeniyle dairede büyük hasar oluştuğu görüldü.

Olay ile ilgili çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İHA

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Esenyurt doğalgaz Son dakika

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