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  4. Son Dakika: Esenyurt'ta kadın cinayeti! Parkın içinden geçerken 15 yerinden bıçaklanarak katledildi

Son Dakika: Esenyurt'ta kadın cinayeti! Parkın içinden geçerken 15 yerinden bıçaklanarak katledildi

24.12.2021 22:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Esenyurt’ta bir kadın cinayeti daha yaşandı. Market alışverişi yapmak için dışarıya çıkan üç çocuk annesi Meryem Yılmaz, parkın içinde 15 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Olayı gerçekleştiren zanlının Yılmaz ile daha önce internetten tanıştığı ve takıntılı olduğu iddia edildi. Zanlı kaçarken polis olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son Dakika: Esenyurt'ta kadın cinayeti! Parkın içinden geçerken 15 yerinden bıçaklanarak katledildi

Son dakika haberi: Olay, saat 19:00 sıralarında Esenyurt İstiklal Mahallesi’nde bulunan bir parkta meydana geldi.

Bir kadın cinayeti daha! Olay sonrası şoke eden sözlerBir kadın cinayeti daha! Olay sonrası şoke eden sözler

15 YERİNDEN BIÇAKLANDI, MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İddiaya göre, evinden markete çıkan üç çocuk annesi Meryem Yılmaz, parkın içinden geçtiği sırada daha önce internetten tanıştığı bir adamın saldırısına uğradı. 15 yerinden Yılmaz’ı bıçaklayan saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından kadını hastaneye kaldırdı. Tüm müdahalelere rağmen Meryem Yılmaz hayatını kaybetti.

YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Polis ekipleri olay sonrası geniş çaplı çalışma başlattı. 40 yaşlarında şüpheli bir şahsın olaydan önce çevrede dolaştığını öğrenen ekipler kamera görüntülerini incelemeye aldı. Bıçaklanan kadının yerdeki hali ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA)

kadın

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti İstanbul Esenyurt
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