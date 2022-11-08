SON DAKİKA | Esenyurt'ta silahlı çatışma! Çok sayıda ekip olay yerinde

Son dakika haberi: Esenyurt Fatih Mahallesi’nde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada yaralananlar olduğu bildirildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çatışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Son dakika haberine göre Esenyurt Fatih Mahallesi’nde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada yaralananlar olduğu bildirildi. Çatışma anı güvenlik kamerasına yansırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.