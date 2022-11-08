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  4. SON DAKİKA | Esenyurt'ta silahlı çatışma! Çok sayıda ekip olay yerinde

SON DAKİKA | Esenyurt'ta silahlı çatışma! Çok sayıda ekip olay yerinde

08.11.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Esenyurt Fatih Mahallesi’nde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada yaralananlar olduğu bildirildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çatışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

SON DAKİKA | Esenyurt'ta silahlı çatışma! Çok sayıda ekip olay yerinde

Son dakika haberine göre Esenyurt Fatih Mahallesi’nde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada yaralananlar olduğu bildirildi. Çatışma anı güvenlik kamerasına yansırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt Silahlı çatışma

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