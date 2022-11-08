SON DAKİKA | Esenyurt'ta silahlı çatışma! Çok sayıda ekip olay yerinde

Son dakika haberine göre Esenyurt Fatih Mahallesi’nde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada yaralananlar olduğu bildirildi. Çatışma anı güvenlik kamerasına yansırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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