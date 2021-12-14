HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Esenyurt'taki tecavüz girişimi sonrası talihsiz kadın ilk kez konuştu! "Çorabımı çıkarmaya çalıştı..."

Son dakika: Esenyurt'taki tecavüz girişimi sonrası talihsiz kadın ilk kez konuştu! "Çorabımı çıkarmaya çalıştı..."

14.12.2021 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Esenyurt'ta, yabancı uyruklu A.A. (16), 11 Aralık Cumartesi saat 04.30'da rezidansın asansöründe bir kadına tecavüz girişiminde bulundu. Genç kadın, A.A.'ya tekme atarak elinden kaçtı. Asansörde tecavüz girişimine maruz kalan kadının, emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı. Özbekistan uyruklu mağdur kadın U.K. ifadesinde, “Üzerimde bulunan çorabımı çıkarmaya çalıştı. Ben yardım çağırmak için bağırmaya çalışsam da ağzımı kapatarak bağırmamı engellemeye çalıştı" dedi.

Olay, 11 Aralık Cumartesi saat 04.30'da Pınar Mahallesi'nde bulunan bir rezidansın asansöründe yaşandı. Yabancı uyruklu A.A., bir kadını takip etmeye başladı. Kadının güvenlikli bir rezidansa girdiğini gören A.A., arka tarafa dolaşıp çitlerden atlayarak içeri girdi. Kadınla beraber asansöre bindi. Daha sonra içerdeki güvenlik kamerasının yönünü çevirerek, kadını taciz etmeye başlamıştı. Saldırgan kadını yere düşürüp, tecavüz girişiminde bulunmuştu. Tecavüz girişimine maruz kalan Özbekistan uyruklu U.K.(35) isimli kadının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı.

d16a64a61c179372c3752f4bd8e06854

“BENİMLE BİRLİKTE ASANSÖRDE BİRLİKTE OLAN, KİŞİ SALDIRMAYA BAŞLADI"

Tecavüz girişimden kurtulan Özbekistan uyruklu U.K.(35) isimli kadının emniyetteki ifadesinde, “Olay günü akşam arkadaşımın doğum günü için eve gittim. Hazırlanarak evden çıktım. Sabaha karşı 04.00 veya 04.30 gibi rezidansta bulunan ikametime geldim. Siteden içeriye girdiğimde etrafımda kimse yoktu. Ancak asansöre binerken, ismini bilmediğim bir kişi de benimle birlikte bindi. O sırada asansörle dairemin bulunduğu kata çıkmak için bekliyordum ve telefonumla oynuyordum. Daha sonra benimle birlikte asansörde birlikte olan, kişi saldırmaya başladı. Bu sırada bağırmamam için ağzımı kapattı. Ben kurtulmaya çalışırken beni yere düşürdü. Üzerimde bulunan çorabımı çıkarmaya çalıştı.Ben yardım çağırmak için bağırmaya çalışsam da ağzımı kapatarak bağırmamı engellemeye çalıştı. Ben orada tekmeler savurarak o kişiyi kendimden uzaklaştırmaya çalışsam da o kişi benim üzerime çıkarak beni etkisiz hale getirmeye çalıştı. O sırada aramızda itişmeler yaşandı ve bir anda asansörün kapısı açıldı. Burada o kişi üzerimden kalkarak kaçtı. Ben de sabah 10.00 sıralarında site yönetimine getirerek durumu anlatım ve kamera kayıtlarına bakılmasını istedim. Site yönetimin bu kişinin burada oturmadığını söyledikten sonra olayı polis ekiplerine haber verdik" dedi.

Son Dakika: Esenyurt'ta asansörde tecavüz girişimi! İlk vukuatı bu değilmişSon Dakika: Esenyurt'ta asansörde tecavüz girişimi! İlk vukuatı bu değilmiş

Gözaltına alınan şüpheli A.A.(16) ise, ekiplerce yapılan karakoldaki soruşturmasında 2020 yılında çocuğa istismar suçundan işleme gördüğü ve tecavüz girişiminde bulunduğu rezidansta ise bundan 3 yıl önce ikamet ettiği ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli A.A. bugün adli makamlara sevk edildi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Asansörde tecavüz girişimi! İlk vukuatı bu değilmiş Asansörde tecavüz girişimi! İlk vukuatı bu değilmiş
PARTNERSon klibindeki detay şoke etti!Son klibindeki detay şoke etti!
Tezgahlarda kofana bolluğu! 10 yıldır böylesi görülmedi Tezgahlarda kofana bolluğu! 10 yıldır böylesi görülmedi
Anahtar Kelimeler:
tecavüz Esenyurt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 14 yorum
nasıl oluyorda önceden çocuk istismarı yaptığı halde ülkeden sınırdışı edilmemiş.hala ülkede duruyor.o suçu işleyen şerefsiz devamını getirir.böyle pislikleri anında göndereceksin yoksa böyle başa bela olur.daha başka şeyler yazacam ama olmayacak burada
Konunun bir diğer yönüne takıldım daha önce Rezidansta oturuyormuş ne iş yapıyor bu şerefsiz ayrıca bu özbek kadın Rezidansta biz niye oturamıyoruz bizi düşük ücretle ve huzuru olmayan işlerde çalışmaya mahkum edip vatandaştan toplanan vergiler ile bu ülkeye beş kuruşa faydası dokunmayan gereksiz yabancılara bu ayrıcalıklar niye ortada savaşmı kaldı kıyımmı kaldı gönderin artık bunları ülkelerine tabi ya bunlara Oye kullandırılacak başka niye bakılsınki Hakkımı hükümette bulunan hiç kimseye helale etmiyorum
Sınırdışı etsenize..
Sınırdışı edin ne bekliyorsunuz..

En Çok Okunan Haberler

Şarkıcı Gülçin Ergül'ün son klibinde acı tesadüf!

Şarkıcı Gülçin Ergül'ün son klibinde acı tesadüf!

Asansörde tecavüz girişimi! Genç kadın yaşadığı dehşeti anlattı

Asansörde tecavüz girişimi! Genç kadın yaşadığı dehşeti anlattı

Fenerbahçe'de Pereira dönemi bitiyor

Fenerbahçe'de Pereira dönemi bitiyor

Rezervasyonlar aylar öncesinden doldu! Burası ne İzmir ne Muğla

Rezervasyonlar aylar öncesinden doldu! Burası ne İzmir ne Muğla

Aynı aileden 7 kişiyi katletmişti! Pes dedirten savunma

Aynı aileden 7 kişiyi katletmişti! Pes dedirten savunma

İzmir'de tarihi eser operasyonu! Kesik insan başları şoke etti

İzmir'de tarihi eser operasyonu! Kesik insan başları şoke etti

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Milli Eğitim Bakanı'ndan uzaktan eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan uzaktan eğitim açıklaması

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

Omicron'da bu belirtiye dikkat! Vakaların yüzde 89'unda görüldü

Omicron'da bu belirtiye dikkat! Vakaların yüzde 89'unda görüldü

İstanbul'da bazı marketlerde satış kısıtlaması başladı

İstanbul'da bazı marketlerde satış kısıtlaması başladı

Mahkeme, baldıza yapılan teklifi duyunca çifti boşadı

Mahkeme, baldıza yapılan teklifi duyunca çifti boşadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.