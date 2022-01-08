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  4. Son Dakika: Eşini ve komşularını parke taşıyla dövdü! İsyan ettiren karar

Son Dakika: Eşini ve komşularını parke taşıyla dövdü! İsyan ettiren karar

08.01.2022 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Aksaray’da, boşanmak istediğini söyleyen eşi Afgan Adalet Mohammadı'yı (49) sokak ortasında yerden aldığı parke taşıyla döven, ayırmak isteyen komşuları Zehre Cahilpe (23) ve eşi Mesut Cahilpe'ye (26) de saldıran Abdorasıd Mohammadı (52), gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Son Dakika: Eşini ve komşularını parke taşıyla dövdü! İsyan ettiren karar

Olay, dün saat 08.00 sıralarında, Büyük Bölcek Mahallesi Bölcek Caddesi'nde meydana geldi. 14 yıllık evli, Afganistan uyruklu Abdorasıd Mohammadı, 3 çocuğunun annesi Adalet Mohammadı'nın boşanmak istediğini söylemesi üzerine tepki gösterdi. Çıkan tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine Mohammadı, tekme ve yumrukla eşini dövmeye başladı. Mohammadı, daha sonra yerden aldığı parke taşıyla da eşinin çeşitli yerlerine vurdu.

KANLAR İÇİNDE GÖRÜNCE YARDIMA KOŞTULAR

Komşuları olan aynı ülke vatandaşı Zehre Cahilpe, pencereden baktığında Adalet Mohammadı'yı kanlar içinde görünce koşup, Abdorasıd Mohammadı'nın elinden kurtarmak istedi. Mohammadı, bu kez elindeki parke taşını Zehre Cahilpe'yi göğsüne ve koluna vurarak yaraladı. Kavgayı duyup gelen Zehre Cahilpe'nin eşi Mesut Cahilpe de Abdorasıd Mohammadı’ya saldırdı.

İkili arasındaki yumruklu kavga sırasında Mesut Cahilpe, eline geçirdiği parke taşını Abdorasıd Mohammadı’nın başına vurarak yaraladı. Diğer komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, müdahale edip, kavgayı ayırdı. Aldıkları darbeler sonucu çeşitli yerlerinden yaralanan Mohammadı ve Cahilpe çifti ile Adalet Mohammadı, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından yaralılar, taburcu edildi.

SERBEST KALDI

Olayın ardından gözaltına alınan Abdorasıd Mohammadı da emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. Mohammadı hakkında adli soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet Aksaray
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