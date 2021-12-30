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  4. Son dakika: Eşinin mezarının açılmasını istedi! Otopside ortaya çıkan gerçekle yıkıldı

Son dakika: Eşinin mezarının açılmasını istedi! Otopside ortaya çıkan gerçekle yıkıldı

30.12.2021 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Kırıkkale'de evinde rahatsızlanan Ecevit Anladı (46) hayatını kaybetti. Defnedildikten sonra, eşi Anladı'nın kavga ettiğini öğrenince mezarının açılmasını istedi. Otopsi raporunda 46 yaşındaki Anladı'nın kavgaya bağlı olarak beyin kanaması geçirdiği ortaya çıktı. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Son dakika: Eşinin mezarının açılmasını istedi! Otopside ortaya çıkan gerçekle yıkıldı

Kırıkkale'de eşinin şikayeti üzerinde mezardan çıkartılan kişinin yapılan otopsi incelemesinde, başına aldığı darbe sebebiyle öldüğü tespit edildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

KAHVEHANE ÖNÜNDE KAVGA ETTİ

Olay, 16 Aralık perşembe günü Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir kahvehane önünde E.K. ile Ecevit Anladı (46) arasında tartışma yaşandı. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu yaralanan Ecevit Anladı yaralandı. Tedavisini ardından taburcu edilen Anladı, evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Bir süre sonra kocasının kavga ettiğini öğrenen eşi ise jandarmaya şikayette bulundu.

MEZARINDAN ÇIKARILDI

Alınan ifadelerin ardından cumhuriyet savcılığı tarafından alınan kararla Ecevit Anladı'nın cenazesi, mezarından çıkartılarak otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yapılan inceleme neticesinde, Anladı'nın kavgaya bağlı olarak beyin kanamasından hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerince, gözaltına alınan E.K. sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Ecevit Anladı'nın cenazesi, yapılan otopsinin ardından yeniden defnedildi. (İHA)

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Kırıkkale
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