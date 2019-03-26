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Son dakika: Eski futbolcu İsmail Demiriz'e hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 10:17 | Son Güncelleme

15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ /PDY soruşturması kapsamında "Terör örgütü üyeliği" suçundan yargılanan eski milli futbolcu İsmail Demiriz 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık İsmail Demiriz avukatıyla hazır bulundu. Mahkeme heyeti, sanığın savcılığın verdiği mütalaaya karşı son savunmasını sordu. Demiriz, "Suçsuzum demek bana ağır geliyor. Ama yine de söylüyorum. Ben suçsuzum" dedi. Mahkeme heyeti, sanık İsmail Demiriz'i, "Örgüt üyeliği" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca sanığın yurtdışına çıkış yasağının devamına da hükmetti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılığınca hazırlanan 92 sayfalık iddianamede, eski milli futbolcular İsmail Demiriz, Uğur Tütüneker ve Arif Erdem'in hakkında ayrı ayrı "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep ediliyordu. Mahkeme, 13 Şubat tarihli duruşmada her üç sanığın dosyalarının ayrılmasına karar vermişti. Sanık Uğur Tütüneker'in atılı suçu işlediği sabit olmadığından beraatine karar verilmişti. Hakkında yakalama kararı bulunan Arif Erdem'in dosyası da ayrılmıştı. Sanık İsmail Demiriz'in esas hakkındaki savunmasını hazırlaması için duruşması ertelenmişti.

(DHA)

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Peki ne istediler de vermedik demek örgüte yardım ve yataklık suçunun itirafı değil mi? Bu itiraf ise savcılar nerede?
Egerki gercekten fetocuyse Helal olsun adalet az bile versin ama haksizlari bir an once cikarin !! fetoculerin hepsinii ya idam edin yada omir boyu hapis olsun serefsizler vatan hainleri
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