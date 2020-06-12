HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ adliyeye geldi

Son dakika: Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ adliyeye geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2020 15:54 | Son Güncelleme

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ifade vermek üzere adliyeye geldi.

Son dakika: Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ adliyeye geldi

AK Partili 6 milletvekilinin eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ve eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek hakkında yaptığı suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı iki ismin "şüpheli" olarak ifadesinin alınması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazdı.

Başbuğ ifade vermek üzere Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na geldi.

NE OLMUŞTU?

Genelkurmay Eski Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ bir televizyon programında FETÖ'nün siyasi ayağına ilişkin açıklamalarda bulunmuş ve "26 Haziran 2009'daki kanun teklifini getiren siyasiler araştırılsın" ifadelerini kullanmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, "Bu boru göstermeye benzemez, parlamentonun hukuku boru ile sindirilemez" diyerek AK Partili milletvekillerini suç duyurusunda bulunmaya davet etmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncu sezonu açtı! İşte olay yaratan poz Ünlü oyuncu sezonu açtı! İşte olay yaratan poz
Cezaevinden firar etti, ortalığı birbirine kattı!Cezaevinden firar etti, ortalığı birbirine kattı!
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları

En Çok Okunan Haberler

Bu markalardan uzak durun!

Bu markalardan uzak durun!

Acun'la anılıyordu! O ismin yeğeniyle...

Acun'la anılıyordu! O ismin yeğeniyle...

Flaş gelişme! TBMM'de kabul edildi: Yasak olacak

Flaş gelişme! TBMM'de kabul edildi: Yasak olacak

Koronavirüs sona mı eriyor? İyi haberler geliyor

Koronavirüs sona mı eriyor? İyi haberler geliyor

Bakan Varank açıkladı! Koronavirüse karşı yerli ilaç üretildi

Bakan Varank açıkladı! Koronavirüse karşı yerli ilaç üretildi

Korkunç olay! Eşini ve 2 çocuğunu öldürüp intihar etti

Korkunç olay! Eşini ve 2 çocuğunu öldürüp intihar etti

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

'İstanbul Yeditepe Konserleri 30 milyon liraya mal oldu' iddiasına yanıt

'İstanbul Yeditepe Konserleri 30 milyon liraya mal oldu' iddiasına yanıt

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Emre Cemil Ayvalı AK Parti'deki görevinden istifa etti

Emre Cemil Ayvalı AK Parti'deki görevinden istifa etti

Bakanlık açıkladı! 15 Haziran'da başlıyor

Bakanlık açıkladı! 15 Haziran'da başlıyor

Diğer Haberler
Hastanın sorusuna kızan doktor hakaret yağdırdı

Hastanın sorusuna kızan doktor hakaret yağdırdı

Bakan Gül'den Metin Topuz açıklaması

Bakan Gül'den Metin Topuz açıklaması

Ankara'da dehşet anları! İmdadına mahalle bakkalı yetişti

Sel sularıyla sürüklenmeye başladı! İmdadına...

Binlerce hesap kapatılmıştı! Fahrettin Altun’dan Twitter açıklaması

Fahrettin Altun’dan 'sahte hesap' açıklaması

Eşini tahrayla öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet

Eşini tahrayla öldürmüştü! Flaş gelişme

Aydın'da cezaevinden firar etti, Muğla'da ortalığı birbirine kattı!

Cezaevinden firar etti, ortalığı birbirine kattı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.