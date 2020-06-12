Son dakika: Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ adliyeye geldi

AK Partili 6 milletvekilinin eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ve eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek hakkında yaptığı suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı iki ismin "şüpheli" olarak ifadesinin alınması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazdı.

Başbuğ ifade vermek üzere Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na geldi.

NE OLMUŞTU?

Genelkurmay Eski Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ bir televizyon programında FETÖ'nün siyasi ayağına ilişkin açıklamalarda bulunmuş ve "26 Haziran 2009'daki kanun teklifini getiren siyasiler araştırılsın" ifadelerini kullanmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, "Bu boru göstermeye benzemez, parlamentonun hukuku boru ile sindirilemez" diyerek AK Partili milletvekillerini suç duyurusunda bulunmaya davet etmişti.



