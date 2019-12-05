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Son dakika: Eski HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur'un cezası belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 16:25 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre eski HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur'a, "FETÖ yöneticiliği"nden, etkin pişmanlık indirimi uygulanarak 10 yıl hapis cezası verildi.

Son dakika: Eski HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur'un cezası belli oldu

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından tutuklanan ve hakkında FETÖ’den dava açılan eski HSYK 1. Daire Başkanı Okur'un yargılandığı davaya devam edildi. İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya Okur, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Dün esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan Okur, bu savunmasını tekrarladığını beyan ederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu. Daha sonra karar açıklanmak üzere duruşmaya ara verildi.

ETKİNLİK PİŞMANLIKTAN CEZASI İNDİRİLDİ

Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanı Maruf Alikanoğlu, aranın tamamlanmasının ardından Okur hakkındaki kararı açıkladı. Buna göre Okur’a “örgüt yöneticiliği” suçundan 12 yıl hapis cezası verildi. Cezada arttırıma giden daire, cezayı 18 yıla çıkardı. Okur’un etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmasına hükmeden daire, cezayı 12 yıla indirdi. Son olarak iyi hal indirimi yapan daire, 10 yıl hapis cezası vererek Okur’un tutukluluk halinin devamına karar verdi. Hükmün oy çokluğuyla alındığı belirtildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
HSYK Ibrahim Okur

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