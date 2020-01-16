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  4. Son dakika eski Korgeneral Metin İyidil gözaltına alındı (Metin İyidil kimdir?)

Son dakika eski Korgeneral Metin İyidil gözaltına alındı (Metin İyidil kimdir?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 07:02 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Eski Kara Kuvvetleri Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil, Ankara’daki evinde gözaltına alındı.

Son dakika eski Korgeneral Metin İyidil gözaltına alındı (Metin İyidil kimdir?)

Daha önce Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından yargılandığı davada "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasına çarptırılan ve istinaf mahkemesine başvurarak hakkında beraat ve tahliye kararı verilen eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil akşam saatlerinde gözaltına alındı.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığının İyidil’in tahliye kararına itirazda bulunması üzerine savcılığın talebini değerlendiren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21’inci Ceza Dairesi yakalama kararı çıkardı.

ÇANKAYA'DAKİ EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Hakkında yakalama kararı çıkarılmasından saatler sonra eski Kara Kuvvetleri Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil, gecenin ilerleyen saatlerinde Ankara’nın Çankaya ilçesindeki evinde gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürülen İyidil’in sabah saatlerinde adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

METİN İYİDİL KİMDİR?

Eski Korgeneral Metin İyidil, Orgeneral Hulusi Akar'ın Genelkurmay Başkanlığı'na getirilmesinin ardından Eğitim Doktrin Komutanlığı'nda atama ve emeklilik sonucu boşalan 4 koltuğa getirilen isimlerden biri oldu. Bu atamalarda; Korgeneral Metin İyidil EDOK Muharebe Destek, Korgeneral Abdullah Barutçu EDOK Okullar, Korgeneral Mehmet Daysal EDOK Muharip Hizmetler ve Destek Eğitim, Korgeneral Mehmet Faruk Şengün EDOK Eğitim Koordinasyon Komutanlığı görevlerine atanmıştı.

(İHA)

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