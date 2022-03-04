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Son dakika: Eski Ukrayna lideri kameralar karşısında duyurdu! "Hiçbir şansı yok"

04.03.2022 18:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kiev'de Rus güçlerine karşı direnişe katılan Ukrayna'nın eski lideri Petro Poroşenko, canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Poroşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e tepki göstererek, "Putin'in hiçbir şansı yok. Ukrayna'yı ele geçiremez." dedi. Öte yandan Poroşenko, Zaporijya Nükleer Santrali'nin Rus ordusu tarafından ele geçirilmesiyle ilgili de konuştu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Eski Ukrayna lideri kameralar karşısında duyurdu! "Hiçbir şansı yok"

Son dakika... Ukrayna'nın eski cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, başkent Kiev'de, Rus ordusuna karşı oluşturulan direniş gruplarına katılarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e mesaj gönderdi.

"PUTİN'İN ŞANSI YOK"

Poroşenko, CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada, Putin'in hiçbir şansının olmadığını söyledi. Putin'e tepki gösteren Poroşenko, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemi korumak için buradayım ve bu durumda bilgileri aktarmak istiyorum size. Putin'in hiçbir şansı yok. Ukrayna'yı ele geçiremez. Uluslararası birliği de görüyoruz. Buradan da Türkiye'ye teşekkür etmek istiyorum. Bize Bayraktar SİHA'ları verdi. Türk halkının desteğini de takdir ediyoruz. Rusya'nın işgalini kabul etmediler, bize destek verdiler. Şunu düşünüyoruz. Küresel birlik vaktidir."

"BURADAKİ NÜKLEER SIZINTININ SINIRI OLMAZ"

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali'nin Rus ordusu tarafından ele geçirilmesini değerlendiren Poroşenko, "Avrupa'nın en büyük nükleer santralini hedef aldılar Bu durum nükleer felakete yok açabilir. Buradaki nükleer sızıntının sınırı olmaz. Putin hesap vermeli. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalı." dedi.

NATO'YA MESAJ GÖNDERDİ

Poroşenko, NATO ülkelerine de mesaj göndererek şunları kaydetti:

"Bence NATO üye ülkeleri şunu anlamalı: Biz burada savaşıyoruz. Hava sahasının kapatılması Ukrayna'nın egemen hakkıdır. 9 gündür 2 bin kişi kaybettik. Birçok sivil, çocuk öldü. Bu büyük bir felaket. İnsani felakete yol açıyorlar. Günün sonunda bizim için şu da yeterli olur NATO bize askeri jetler verse de yeterli olur."

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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