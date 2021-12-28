Son Dakika: Eskişehir'de çobanla 3 koyun karşılığında fuhuş! Sürü sahibi şikayetçi olunca ortaya çıktı

Son dakika haberine göre Eskişehir’de fuhuş amacıyla birlikte olduğu çobanın sürüsünden 3 koyunu alarak ayrılan kadın, hayvanların asıl sahibinin şikayeti üzerine kısa sürede yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Günyüzü ilçesi Kayakent Mahallesinde İ.Ç.’ye ait sürünün çobanlığını yapan Ş.B., daha önce tanıştığı M.Y.’nin yanında getirdiği N.T. isimli kadınla çoban evinde birlikte oldu.

FUHUŞ KARŞILIĞINDA 3 HAYVAN VERDİ

Çoban, fuhuş yaptığı kadına kendisine ait olmayan 3 küçükbaş hayvanı verdi. Koyunları alan M.Y. ile N.T., ardından Ankara’nın Polatlı ilçesine gitti.

Sürüsünde eksik olduğunu gören İ.Ç.’nin şikayeti üzerine şüpheliler Polatlı ilçesinde yakalandı.

İHA



