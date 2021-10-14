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Son Dakika: Esra Hankulu'nun ölüm nedeni belli oldu

14.10.2021 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika haberine göre Esra Hankulu'nun, künt kafa travması sonrası meydana gelen iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Hankulu'nun ölümüyle ilgili Ümitcan Uygun tutuklanmıştı.

Esra Hankulu'nun evde ölü bulunmasıyla ilgili Ümitcan Uygun'un tutuklandığı soruşturma kapsamında adli tıp kurumu raporunda Hankulu'nun künt kafa travması sonrası meydana gelen iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

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KÜNT TRAVMASI NEDİR?

Künt travma, vücut kısmına darbe, yaralanma veya fiziksel saldırının neden olduğu travmadır. Kuvvet travması olarak da adlandırılan künt travma, yüksek hız etkisinden de kaynaklanabilir. Künt travma, kontüzyonlar, sıyrıklar, laserasyonlar ve / veya kemik kırıkları gibi daha spesifik tipler geliştiren ilk travmadır.

Künt kafa travması nedir? Künt tramvası nasıl olur?Künt kafa travması nedir? Künt tramvası nasıl olur?

Ayrıntılar gelecek...

(DHA)

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Bu ülkede istediğin suçu işle bir şekilde paçayı sıyırırsın
iyi koruyorlar o katili
serbesttt

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