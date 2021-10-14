Son Dakika: Esra Hankulu'nun ölüm nedeni belli oldu

Esra Hankulu'nun evde ölü bulunmasıyla ilgili Ümitcan Uygun'un tutuklandığı soruşturma kapsamında adli tıp kurumu raporunda Hankulu'nun künt kafa travması sonrası meydana gelen iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

KÜNT TRAVMASI NEDİR?

Künt travma, vücut kısmına darbe, yaralanma veya fiziksel saldırının neden olduğu travmadır. Kuvvet travması olarak da adlandırılan künt travma, yüksek hız etkisinden de kaynaklanabilir. Künt travma, kontüzyonlar, sıyrıklar, laserasyonlar ve / veya kemik kırıkları gibi daha spesifik tipler geliştiren ilk travmadır.

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(DHA)

