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  4. SON DAKİKA! Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun görevden alındı

SON DAKİKA! Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun görevden alındı

27.04.2022 06:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika gelen habere göre Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü ve Yönetim Kurumu Başkanı Osman Uzun görevden alındı. Uzun'un yanı sıra yönetimi kurulu üyeleri Zekeriyya Erdurmuş, Hasan Hüseyin Aydemir ve Sezai Aydın görevden alındı. Ayrıca Mehmet Ali Köse'nin yönetim kurulu üyeliğine atandığı belirtildi. ESK Genel Müdürü uzun, et fiyatlarına yapılan zam sonrası yatığı açıklama ile tepki çekmişti.

SON DAKİKA! Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun görevden alındı

Son dakika haberi: Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun, Yönetim Kurulu Üyeleri Zekeriyya Erdurmuş, Hasan Hüseyin Aydemir ve Sezai Aydın görevden alındı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uzun görevden alındı.

Uzun'un yanı sıra, Yönetim Kurulu Üyeleri Zekeriyya Erdurmuş, Hasan Hüseyin Aydemir ve Sezai Aydın görevden alındı.

Kararda, Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Mehmet Ali Köse'nin atandığı belirtildi.

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ETE YAPILAN ZAM SONRASI TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMA

Et ve Süt Kurumunun, et fiyatlarına yaptığı zam sonrası açıklama yapan Osman Uzun, süre gündemde kalmıştı. Uzun, zam kararına ilişkin, "Uzun kuyruklar oluşuyordu, o yüzden zam yaptık" demişti.

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resmi gazete
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