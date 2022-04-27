SON DAKİKA! Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun görevden alındı

Son dakika haberi: Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun, Yönetim Kurulu Üyeleri Zekeriyya Erdurmuş, Hasan Hüseyin Aydemir ve Sezai Aydın görevden alındı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uzun görevden alındı.

Uzun'un yanı sıra, Yönetim Kurulu Üyeleri Zekeriyya Erdurmuş, Hasan Hüseyin Aydemir ve Sezai Aydın görevden alındı.

Kararda, Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Mehmet Ali Köse'nin atandığı belirtildi.

ETE YAPILAN ZAM SONRASI TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMA

Et ve Süt Kurumunun, et fiyatlarına yaptığı zam sonrası açıklama yapan Osman Uzun, süre gündemde kalmıştı. Uzun, zam kararına ilişkin, "Uzun kuyruklar oluşuyordu, o yüzden zam yaptık" demişti.

