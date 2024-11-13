Son dakika | Etki ajanlığı suçu getiren madde geri çekiliyor... TBMM grup başkanvekilleri uzlaştı!

Son dakika: Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda casuslukla ilgili yeni suç ihdas eden ve 'etki ajanlığı' düzenlemesi olarak da bilinen Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nde 'etki ajanlığı' suçu getiren madde TBMM grup başkanvekillerinin uzlaşının ardından geri çekildi. Madde yeniden düzenlenecek.

CHP'Lİ EMİR DUYURDU: "AN İTİBARİ İLE GERİ ÇEKİLDİ"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Kamuoyunda etki ajanlığı olarak bilinen kanun teklifi, haftalardır sürdürdüğümüz gerek halkımızın büyük desteğini alarak kamuoyunu bilgilendirme çalışmalarımız ile gerek meclisteki çalışmalarımız ve eleştirilerimiz sonucunda an itibari ile geri çekildi." açıklamasını yaptı.

ETKİ AJANLIĞIYLA İLGİLİYASA TEKLİFİ NE GETİRİYORDU?

Yasa teklifi, TCK'daki “casususluk” suçunu düzenleyen 339’uncu maddeye “devletin güvenliği veya siyasal yararları aleyhine suç işleme” başlığı altında yeni bir suç ihdası ekliyor.

Teklif, “casusluk suçu” kapsamı dışında olmak kaydıyla, “devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda suç işleyenler hakkında üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası” verilmesini öngörüyor.

Teklif ayrıca, “Fail hakkında hem bu suçtan hem de işlediği ilgili suçtan dolayı ayrı ayrı cezaya hükmolunur” ifadesiyle çifte cezalandırmanın da yolunu açıyor.

Suçun, savaş sırasında veya savaşa hazırlıklarını tehlikeye sokması halinde, ceza 8 yıldan 12 yıla kadar artırılabilecek.

Söz konusu suçtan kovuşturma yapılması ise Adalet Bakanlığı'nın iznine bağlanıyor.