HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika | Etki ajanlığı suçu getiren madde geri çekiliyor... TBMM grup başkanvekilleri uzlaştı!

Son dakika | Etki ajanlığı suçu getiren madde geri çekiliyor... TBMM grup başkanvekilleri uzlaştı!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
13.11.2024 14:41
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Etki ajanlığı suçu getiren madde geri çekildi. TBMM grup başkanvekilleri uzlaştı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, yaptığı açıklamada "Eleştirilerimiz sonucunda an itibari ile geri çekildi" ifadelerini kullandı. Etki ajanlığı suçu getiren madde yeniden düzenlenecek.

Son dakika | Etki ajanlığı suçu getiren madde geri çekiliyor... TBMM grup başkanvekilleri uzlaştı!

Son dakika: Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda casuslukla ilgili yeni suç ihdas eden ve 'etki ajanlığı' düzenlemesi olarak da bilinen Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nde 'etki ajanlığı' suçu getiren madde TBMM grup başkanvekillerinin uzlaşının ardından geri çekildi. Madde yeniden düzenlenecek.

CHP'Lİ EMİR DUYURDU: "AN İTİBARİ İLE GERİ ÇEKİLDİ"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Kamuoyunda etki ajanlığı olarak bilinen kanun teklifi, haftalardır sürdürdüğümüz gerek halkımızın büyük desteğini alarak kamuoyunu bilgilendirme çalışmalarımız ile gerek meclisteki çalışmalarımız ve eleştirilerimiz sonucunda an itibari ile geri çekildi." açıklamasını yaptı.

AFASFA

ETKİ AJANLIĞIYLA İLGİLİYASA TEKLİFİ NE GETİRİYORDU?

Yasa teklifi, TCK'daki “casususluk” suçunu düzenleyen 339’uncu maddeye “devletin güvenliği veya siyasal yararları aleyhine suç işleme” başlığı altında yeni bir suç ihdası ekliyor.

Teklif, “casusluk suçu” kapsamı dışında olmak kaydıyla, “devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda suç işleyenler hakkında üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası” verilmesini öngörüyor.

Teklif ayrıca, “Fail hakkında hem bu suçtan hem de işlediği ilgili suçtan dolayı ayrı ayrı cezaya hükmolunur” ifadesiyle çifte cezalandırmanın da yolunu açıyor.

Suçun, savaş sırasında veya savaşa hazırlıklarını tehlikeye sokması halinde, ceza 8 yıldan 12 yıla kadar artırılabilecek.

Söz konusu suçtan kovuşturma yapılması ise Adalet Bakanlığı'nın iznine bağlanıyor.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
son dakika etki
En Çok Okunan Haberler
TBMM'de ağlayarak isyan etti: Bu 5 canın hesabını nasıl vereceğiz!

TBMM'de ağlayarak isyan etti: Bu 5 canın hesabını nasıl vereceğiz!

Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon sinyali: "Hazırız, her an başlayabiliriz"

Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon sinyali: "Hazırız, her an başlayabiliriz"

Bakan Bolat'tan BRICS açıklaması

Bakan Bolat'tan BRICS açıklaması

27 katlı, 14 kral dairesi, 4 lobisi var! Jet Fadıl’ın yaptırdığı Caprice Gold satışa çıkarıldı

27 katlı, 14 kral dairesi, 4 lobisi var! Jet Fadıl’ın yaptırdığı Caprice Gold satışa çıkarıldı

Birçok evde bulunuyor! Ünlü bal markaları bakanlık listesinde... Taklit veya tağşiş tespit edildi

Birçok evde bulunuyor! Ünlü bal markaları bakanlık listesinde... Taklit veya tağşiş tespit edildi

Fiyatıyla beraber hırsızlık vakaları da arttı!

Fiyatıyla beraber hırsızlık vakaları da arttı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Columbia, Helly Hansen, Merrell... %70'e varan indirimler burada

Columbia, Helly Hansen, Merrell... %70'e varan indirimler burada

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Telefonunu değiştirmek isteyenler bu fırsat bir daha gelmez!

Telefonunu değiştirmek isteyenler bu fırsat bir daha gelmez!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.