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  4. Son dakika: Evinde tacize ve şiddete uğramıştı! Hayatı kâbusa dönen Fide Uyarlar, yeni görüntüleri paylaştı

Son dakika: Evinde tacize ve şiddete uğramıştı! Hayatı kâbusa dönen Fide Uyarlar, yeni görüntüleri paylaştı

09.06.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Adana'da yaşayan Fide Uyarlar isimli kadının hayatı, birkaç kez "merhaba" dediği Gökhan K. yüzünden kabusa döndü. Köpek gezdirirken tanıştığı ve sadece merhabalaştığı adamın tacizine, tecavüz girişimine uğrayan, şiddete maruz kalan ve evinde alıkonulan 42 yaşındaki kadının şikayeti üzerine saldırgan gözaltına alındı. Yaşadığı dehşeti unutamadığını söyleyen Uyarlar, sosyal medya hesabından yeni görüntüleri paylaştı ve bir de açıklama yaptı...

Son dakika: Evinde tacize ve şiddete uğramıştı! Hayatı kâbusa dönen Fide Uyarlar, yeni görüntüleri paylaştı

Son dakika haberi: İstanbul'dan Adana'ya taşınıp burada yaşamaya başlayan Fide Uyarlar'ın hayatı kabusa döndü. Oturduğu evin bahçesinde köpeklerini gezdirirken tanıştığı komşusu Gökhan K. (45) ile birkaç kez merhabalaşan kadının hayatı o günden sonra altüstü oldu. Gökhan K.'nin cinsel saldırısına, tecavüz girişimine, şiddetine uğrayan ve kendi evinde alıkonulan kadın, görüntülerle birlikte şikayetçi oldu.

Uyarların şikayeti sonrası gözaltına alınan Gökhan K., çıkarıldığı hakimlikçe 'konut dokunulmazlığının ihlali', 'alıkoyma', 'taciz', 'tehdit' ve 'darp' suçlarından tutuklandı.

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YENİ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Saldırganın tutuklanmasına rağmen korkusunun devam ettiğini belirten Fide Uyarlar, sosyal medya hesabından yeni görüntüler paylaşarak açıklama yaptı.

Adana'da 'merhaba' dediği adam taciz edip, darp etmişti! Fide Uyarlar: Ölüm haberimi yapıyordunuzAdana'da 'merhaba' dediği adam taciz edip, darp etmişti! Fide Uyarlar: Ölüm haberimi yapıyordunuz

Yeni görüntülerde, Gökhan K.'nin koltukta oturduğu görülürken daha sonra ise kameraya saldırıyor.

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Görüntülerin yanı sıra bir de içinde bulunduğu süreci anlatan Uyarlar, şu ifadeleri kullandı:

"ÖMRÜMÜN SONUNA KADAR UNUTAMAM"

Beterin beteri dedikleri şey bu sanırım. Ömrümün sonuna kadar unutamam bu günü! Benim ne günahım ne suçum vardı? Anlatamam ne kadar üzgün olduğumu. Annem üzüntüden hastalandı sebebi benim. Çok uzun yatmazsa ki öyle görünüyor çıkıp yarım bıraktığı işi tamamlayacak.

Sadece birkaç kez 'merhaba' dedi, hayatı kâbusa döndü! Taciz, tecavüz, işkence, darp, ölüm tehdidi...Sadece birkaç kez 'merhaba' dedi, hayatı kâbusa döndü! Taciz, tecavüz, işkence, darp, ölüm tehdidi...

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Bu kaçıncı şikayet? 4. Kaçıncı uzaklaştırma? 2. Ortak bir tanıdığımız vardı ve aynı sitedeydik. Hepinizin kızı, kardeşi, ablası, yeğeni var kötü konuşmayın hakkımda. Ben bununla Sevgili olmadım, mecbur sustum. Şu anda da konuşma yasağım var. Muhtemelen Av. Nilay Demirci çok kızacak bana. Hayatta en çok korktuğum şey yanlış anlaşılmaktır.

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"BENİ YOK EDECEK"

Ben anlatıp ifademi verip darp raporumu da alsam o hep ifade verip geri geldi! Kamerayı akıllılık edip almasaydım sadece benim beyanım olarak kalırdı. Herkesin kamera alacak bütçesi yok. Bu beni yok edecek. Ölmekten beter etti beni ve ailemi, adımı çıkardı.

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"KENDİME SAYGIMI KAYBETTİM"

Ben bu saatten sonra ne çalışma hayatıma geri dönebilirim, ne de evlenebilirim. Kendime saygımı kaybettim. 3 hafta oldu 1 gece uyudum ilaçlarla. Ben gece uyuyamıyorum, halen kameram açık evde. Dışarıya tek çıkamıyorum. Boynum, kolum, omzum çok ağrıyor. Git gide de artıyor. Bugün sonuçlarımı almaya götürecekler beni. Zaman geçtikçe hem vücut hem de ruhsal olarak daha da acıyor canım.

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"ÇIKIP BENİ ÖLDÜRÜNCE HÜKÜMLÜ OLUR ARTIK"

Benim bu durumu yaşayanlara tek ve son tavsiyem; kamera temin edin, yoksa telefon, yoksa ödünç telefon bulun, şarjını fulleyin, uçak moduna alın, videoyu açıp saklayın ve ifadenizin en sağlam tanığı videonuzu sunun emniyete. O görüntüleri Medyaya vermem ve sizin desteğinizle şu anda tutuklu. Çıkıp beni öldürünce hükümlü olur artık.

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Anahtar Kelimeler:
tecavüz kadına şiddet Adana
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