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SON DAKİKA | Eylül ayındaki 13 anketin ortalaması! AK Parti oyunu artırdı, CHP ve İYİ Parti düşüşte; TİP ise ilk kez listeye girdi

20.10.2022 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru geri sayım sürerken, anket şirketleri de çalışmalarına hız verdi. Eylül ayında toplam 13 seçim anketi açıklanırken, bu anketlerin ortalaması alındı. Aksoy, Alf, Area, Ar-G, Artıbir, Edar, Metropoll, ORC, Orthus, Optimar, PİAR, SAROS ve Yöneylem araştırma şirketleri tarafından yapılan anketlerin ortalamasına göre AK Parti oylarını artırdı, CHP ve İYİ Parti'deki düşüş dikkat çekti. Öte yandan TİP, ilk kez listeye girdi. İşte detaylar...

SON DAKİKA | Eylül ayındaki 13 anketin ortalaması! AK Parti oyunu artırdı, CHP ve İYİ Parti düşüşte; TİP ise ilk kez listeye girdi

Son dakika: Seçimlere 8 aydan daha bir süre kalırken, partilerin oy oranlarıyla ilgili anket şirketlerinin çalışmaları da tam gaz devam ediyor. Eylül ayında araştırma şirketleri tarafından 13 seçim anketi yayımlanırken, bu anket şirketlerinin yayımladığı sonuçların ortalaması alındı. Aksoy, Alf, Area, Ar-G, Artıbir, Edar, Metropoll, ORC, Orthus, Optimar, PİAR, SAROS ve Yöneylem araştırma şirketlerinin Eylül ayı içerisinde yapmış olduğu anketlerin ortalamasına göre; AK Parti oy oranını artırırken, CHP ve İYİ Parti'deki düşüş dikkat çekti. Öte yandan Türkiye İşçi Partisi (TİP) ilk kez listeye girdi. İşte tüm detaylar...

2023'te gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine artık aylar kaldı. Durum böyle olunca araştırma şirketleri de anket sonuçlarını ardı ardına paylaşmaya başladı.

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EYLÜL AYINDAKİ ANKETLERİN ORTALAMASI

Eylül ayında 13 genel seçim anketi açıklandı. Aksoy, Alf, Area, Ar-G, Artıbir, Edar, Metropoll, ORC, Orthus, Optimar, PİAR, SAROS ve Yöneylem araştırma şirketlerinin anketlerinin ortalaması alındı.

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AK PARTİ'NİN OY ORANI YÜZDE 31,5

Buna göre AK Parti yüzde 31.5, CHP yüzde 26.4, İYİ Parti yüzde 13.9, HDP yüzde 10.5, MHP yüzde 7.3, DEVA Partisi yüzde 2.5, Zafer Partisi yüzde 2, Yeniden Refah Partisi yüzde 1.2, Gelecek Partisi yüzde 1, Saadet Partisi yüzde 0.9 ve Türkiye İşçi Partisi ise yüzde 0.9 oy oranına ulaştı.

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İTTİFAKLAR ARASI FARK

Bu sonuçlara göre AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı yüzde 38.8 oy oranına ulaşırken, CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin bulunduğu 6'lı masa yüzde 44.7'yi gördü.

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TİP İLK KEZ LİSTEYE GİRDİ

Türkiye İşçi Partisi (TİP) 0,9'luk oy oranıyla ilk kez listeye girdi.

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AĞUSTOS AYI ANKETLERİNDE DURUM NEYDİ?

AK Parti yüzde 31.2, CHP yüzde 27.2, İYİ Parti yüzde 14.1, HDP yüzde 9.8, MHP yüzde 7.4, DEVA Partisi yüzde 2.4, Zafer Partisi yüzde 2, Yeniden Refah Partisi yüzde 1.4, Gelecek Partisi yüzde 1.1, Saadet Partisi yüzde 1.0 ve Memleket Partisi ise yüzde 0.6 oy oranına ulaştı.

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