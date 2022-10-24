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Son dakika: EYT, sözleşmeli personel, başörtüsü teklifi... Kabine toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

24.10.2022 19:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantıda EYT, geçici işçiler, sözleşmeli personel ve taşeronların durumunun değerlendirilmesi bekleniyordu. İç ve dış politikaların ele alındığı toplantıda önemli maddelerden biri de son günlerin en çok konuşulan konusu başörtüsü teklifi... İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine sonrasında yaptığı açıklamalar...

Son dakika: EYT, sözleşmeli personel, başörtüsü teklifi... Kabine toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 3 saat 40 dakika sürdü. EYT düzenlemesi, geçici işçiler, sözleşmeli personel ile taşeronların durumunun Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda değerlendirilmesi bekleniyordu. Kabine gündeminin ilk sırasında ise başörtüsüne anayasal güvence getirecek değişiklik ile aile yapısına ilişkin teklifin yer aldığı bildirildi. Toplantıda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın anayasa değişikliği teklifinin içeriğine ilişkin bilgilendirme yapması bekleniyordu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

14 Ekim Cuma akşamı milletçe hepimizi yasa boğan haberle sarsıldık. Kömür madeni ocağında gelen patlamada 41 kardeşimizi şehit verdik. Ülkemizin bir daha böyle felaketlerle maruz kalmaması için gereken çalışmaları yürütüyoruz. Hedefimiz bu yıl sonuna kadar 1 milyon gencimizin çırak, kalfa ve usta olarak mesleki eğitim merkezlerinde yetişmesini sağlamaktır.

TÜM MADENLER GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Bartın'daki benzeri kazaların önüne geçebilmek için atacağımız adımlar arasında bölgede maden lisesi açmak bulunuyor. Amasra'dan alınan dersler ışığında ülkemizdeki tüm madenlerin durumu baştan sona gözden geçirilecektir.


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