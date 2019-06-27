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Son dakika! Ezhel'e 1 yıl 8 ay hapis cezası

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.06.2019 11:26 | Son Güncelleme

Ezhel olarak tanınan müzisyen Sercan İpekçioğlu, 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. İpekçioğlu'nun cezası 5 yıl süre ile ertelendi.

Son dakika! Ezhel'e 1 yıl 8 ay hapis cezası

Ezhel bugün hakim karşısına çıktı. İstanbul Anadolu 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya tutuksuz sanık Sercan İpekçioğlu ve Avukatı Fuat Ekin katıldı.

EZHEL'İN AYLIK GELİRİ

Ezhel'in annesi Ulya Turgut da duruşmayı izledi. Sercan İpekçioğlu (Ezhel), kimlik tespiti sırasında aylık gelirinin de 100 bin lira olduğunu söyledi.

Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan Sercan İpekçioğlu, Uyuşturucu madde kullanmadığını belirtti.

'BULUNDUĞUM ORTAMLARDAN DOLAYI UYUŞTURUCUYA MARUZ KALMIŞ OLABİLİRİM'

Hakim Rana Yazlık’ın kanında uyuşturucu madde tespiti yapıldığını hatırlatması üzerine Sercan İpekçioğlu, "Çok sık yurt dışına gidiyorum. Avrupa’da bulunduğum ortamlarda, stüdyoda kullanan şahıslardan dolayı uyuşturucuya maruz kalmış olabilirim. Ben uyuşturucu kullanmadım" dedi.

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Evindeki aramalarda da uyuşturucu bulunmadığını söyleyen Sercan İpekçioğlu, suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

Sercan İpekçioğlu’nun Avukatı Fuat Ekin, Hollanda’da esrarın serbest olduğunu belirterek, müvekkilinin buradaki kafelerdeki müşterilerin kullandığı esrarın dumanına maruz kaldığını, kanında bu nedenle çok düşük miktarda uyuşturucu tespiti yapıldığını söyledi. Avukat Ekin, müvekkilinin uyuşturucu madde bulundurmadığını ve kullanmadığını söyledi.

CEZA 5 YIL SÜRE İLE ERTELENDİ

Mahkeme, Sercan İpekçioğlu’nu "Uyuşturucu madde" kullanmak suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, cezayı 5 yıl süre ile erteledi.

İKİ DAVADAN DA BERAAT ETMİŞTİ

Sercan İpekçioğlu hakkında daha önce de şarkılarında kullandığı sözler ve görseller nedeniyle "Uyuşturucu madde kullanımını özendirme" suçundan iki ayrı dava açılmış, her iki dava da beraat ile sonuçlanmıştı. Duruşma çıkışı gazetecilere kısa bir açıklama yapan Sercan İpekçioğlu, bu nedenle birçok kez ifade verdiğini belirterek, "Umarım bir an önce biter. Ben müziğimi yapmak istiyorum" dedi. Sercan İpekçioğlu adalete güvendiğini de belirtti.

DHA

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