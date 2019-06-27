Son dakika! Ezhel'e 1 yıl 8 ay hapis cezası

CEZA 5 YIL SÜRE İLE ERTELENDİ

Mahkeme, Sercan İpekçioğlu’nu "Uyuşturucu madde" kullanmak suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, cezayı 5 yıl süre ile erteledi.

İKİ DAVADAN DA BERAAT ETMİŞTİ

Sercan İpekçioğlu hakkında daha önce de şarkılarında kullandığı sözler ve görseller nedeniyle "Uyuşturucu madde kullanımını özendirme" suçundan iki ayrı dava açılmış, her iki dava da beraat ile sonuçlanmıştı. Duruşma çıkışı gazetecilere kısa bir açıklama yapan Sercan İpekçioğlu, bu nedenle birçok kez ifade verdiğini belirterek, "Umarım bir an önce biter. Ben müziğimi yapmak istiyorum" dedi. Sercan İpekçioğlu adalete güvendiğini de belirtti.

DHA



