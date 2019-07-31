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Son dakika: F-35 eğitimi için ABD'de bulunan Türk pilotlar dönüyor

DÜNYA HABERLERİ  | 31.07.2019 18:12 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre F-35 eğitimi için ABD'de bulunan Türk pilotlar yarın Türkiye'ye dönüyor.

Son dakika: F-35 eğitimi için ABD'de bulunan Türk pilotlar dönüyor

F-35 programı kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitim alan 40'a yakın pilot ve yer hizmeti görevlisi, Amerika'nın kararı doğrultusunda Türkiye'ye dönecek. ABD Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin programdan çıkarılması için resmi süreci başlattıklarını açıklamıştı.

Geri dönüş organizasyonunu tamamlayan Türk Silahlı Kuvvetleri, personelin Türkiye'ye dönüşünü sağlayacak.

Personelin perşembe günü Türkiye'de olması bekleniyor. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması ve sistemin teslimatının başlaması iki ülke arasında F-35 gerilimine yol açmıştı .

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Anahtar Kelimeler:
F-35 ABD Türkiye

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
paketlendıler neden donuldugunubde acıklayın kovuldular çünkü rezıllık
direk rusya ucagina binsinler ucaklarida ordan aliriz
neden donuyorlar tatıllerı bıttımı amerıkada yoksa kovuldularmı
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