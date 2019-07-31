Son dakika: F-35 eğitimi için ABD'de bulunan Türk pilotlar dönüyor

F-35 programı kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitim alan 40'a yakın pilot ve yer hizmeti görevlisi, Amerika'nın kararı doğrultusunda Türkiye'ye dönecek. ABD Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin programdan çıkarılması için resmi süreci başlattıklarını açıklamıştı.

Geri dönüş organizasyonunu tamamlayan Türk Silahlı Kuvvetleri, personelin Türkiye'ye dönüşünü sağlayacak.

Personelin perşembe günü Türkiye'de olması bekleniyor. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması ve sistemin teslimatının başlaması iki ülke arasında F-35 gerilimine yol açmıştı .

