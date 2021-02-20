HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: Fabrikada buhar kazanı patladı! 1 işçi öldü, 4'ü ağır 6 işçi yaralandı

Son Dakika: Fabrikada buhar kazanı patladı! 1 işçi öldü, 4'ü ağır 6 işçi yaralandı

20.02.2021 12:01 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Son Dakika: Fabrikada buhar kazanı patladı! 1 işçi öldü, 4'ü ağır 6 işçi yaralandı

Son dakika haberi... Bursa’nın İnegöl ilçesindeki bir mobilya fabrikasında buhar kazanı patladı, bir işçi hayatını kaybetti, 4’ü ağır 6 işçi yaralandı.

İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi’nde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında, saat 10.30 sıralarında buhar kazanı henüz bilinmeyen nedenle patladı. Büyük sesle meydana gelen patlamanın ardından küçük çaplı yangın çıktı. İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri, işçileri tahliye etti.

3174310639bc5d0887453d2a195bbe51

Ancak patlama nedeniyle enkaza dönen alanda bulunan İlhan Doğan (47) adlı işçi hayatını kaybetti. Esengül Arslan (47), Murat Baydan (25), Altun Koçak (47), Melahat İpek (61), Bayram Göksu (25) ve Daaed Ataya (25) adlı işçiler ise yaralandı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi ile çevredeki özel hastanelere kaldırılan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

b7128f6ad27fbd6ef6a0ee08a33023a8

Öte yandan büyük panik yaşanan fabrikada, vardiya amiri yaralı ya da ölenlerin tespiti için tüm çalışanları kapı önünde toplayarak, isimlerini okuyarak, yoklama yaptı.

Kadınlar işçilerin gözyaşlarına hakim olamadığı patlamayla ilgili polis ekipleri, soruşturma başlattı.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDedikodular doğru çıktıDedikodular doğru çıktı
Gaziantep'te ele geçirildi! Üzerinde şeytan figürleri varGaziantep'te ele geçirildi! Üzerinde şeytan figürleri var
46 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 46?46 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 46?

En Çok Okunan Haberler

Karaman'ın Ermenek ilçesinde 5 gün sokağa çıkma yasağı

Karaman'ın Ermenek ilçesinde 5 gün sokağa çıkma yasağı

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Ünlü fenomenin klibi rekor kırdı! Şehitlerimiz de anıldı

Ünlü fenomenin klibi rekor kırdı! Şehitlerimiz de anıldı

İzmir'de vahşet! Kayıp olarak aranan genç kızın cansız bedeni bulundu

İzmir'de vahşet! Kayıp olarak aranan genç kızın cansız bedeni bulundu

Prof. Dr. Tevfik Özlü'den tedirgin eden açıklama

Prof. Dr. Tevfik Özlü'den tedirgin eden açıklama

Çözümü böyle buldu! Görüştüğü herkesi not ediyor, listede 8 bin kişi var

Çözümü böyle buldu! Görüştüğü herkesi not ediyor, listede 8 bin kişi var

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kayıp kız çocuğu 43 gün sonra bulundu! 4 kişi tutuklandı

Kayıp kız çocuğu 43 gün sonra bulundu! 4 kişi tutuklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Gara şehidinin ailesi açıkladı: Kahreden işkence detayı

Gara şehidinin ailesi açıkladı: Kahreden işkence detayı

İntihar eden doktorun mektubu ortaya çıktı!

İntihar eden doktorun mektubu ortaya çıktı!

İşte nüfusa oranla vaka sayısı en çok artan 5 il

İşte nüfusa oranla vaka sayısı en çok artan 5 il

Diğer Haberler

Gaziantep'te ele geçirildi! Orta Çağ'a ait ve üzerinde şeytan figürleri var

Gaziantep'te ele geçirildi! Üzerinde şeytan figürleri var

Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi! Kooperatif marketlerin sayısı artıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi

Taksi buzlu yolda kayınca müşteri dışarı atladı

Taksi buzlu yolda kayınca müşteri dışarı atladı

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! PKK'ya ağır darbe

İçişleri Bakanlığı duyurdu! PKK'ya ağır darbe

'Vakalar Türkiye ortalamasının 4 kat üzerinde' Şimdi de 'karadeniz mutasyonu' alarmı

'Vakalar Türkiye ortalamasının 4 kat üzerinde' Şimdi de 'karadeniz mutasyonu' alarmı

Korku dolu anlar kamerada! Maden mühendisi kadın fabrikada dehşeti yaşadı

Balıkesir'deki korku dolu anlar kamerada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.