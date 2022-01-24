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  4. Son dakika: Faciadan dönüldü! Antalya-Konya karayoluna çığ düştü

Son dakika: Faciadan dönüldü! Antalya-Konya karayoluna çığ düştü

24.01.2022 01:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi! İç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en önemli yol olan Antalya-Konya karayoluna çığ düştü. 3 metre yüksekliğinde yaklaşık 800 metre uzunluğundaki yolu kapladı. Yolun trafiğe kapalı olması sebebiyle herhangi bir yaralanma ya da can kaybının yaşanmadığı olayda yolun temizlenmesi çalışmaları devam ediyor.

Son dakika: Faciadan dönüldü! Antalya-Konya karayoluna çığ düştü

Son dakika haberi! Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir Karayolu 1825 metre rakımlı Alacabel mevki Seydişehir istikametine yaklaşık yaklaşık 2 kilometre mesafede çığ düştü. Yaşanan olayda yolun yaklaşık 24 saattir kapalı olması bir facianın önüne geçti.

3 METRE YÜKSELİĞİNDE KAR KÜTLELERİ OLUŞTU

800 merelik karayolunda yaklaşık 3 metre yüksekliğinde kar kütleleri oluştu. Kar kütleleri karayolları Alacabel ekipleri tarafından çok sayıda iş makinası ile yolda yığılan karları temizliyor. Bir yandan kepçelerle karlar yol kenarına atılırken, kar savurma makinaları ile de yoldan dışarı atılıyor.

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YOLUN KAPALI OLMASI FACİAYI ÖNLEDİ

Geçtiğimiz Cuma günü akşam saatlerinde başlayan kar yağışı Alacabel’de etkili olmuştu. Etkili kar yağışı ve tipi nedeni ile karayolunun trafiğe kapalı olması nedeniyle düşen çığda herhangi can ve mal kaybının olmadığı bildirildi.

Bölgede kar yağışının durduğu bildirilirken, Karayolları ekipleri çığ nedeni ile yığılan kar kütlelerinin temizlenmesinin ardından 1825 metre rakımlı Alacabel’de de kar temizleme ve tuzlama çalışmasına devam edecek. Kapalı olan yolun sabah saatlerinde açılması bekleniyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya Konya
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