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  4. Son dakika: Faciaya ramak kala... Tırdan araçların üzerine devrildi!

Son dakika: Faciaya ramak kala... Tırdan araçların üzerine devrildi!

03.02.2022 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... İstanbul Ataşehir'de filmlere konu olacak feci bir kaza yaşandı. Trafikte seyir halindeki tırdan yola inşaat malzemeleri düştü. Trafik ışıklarında bekleyen araçların üzerine düşen çelik konstrüksiyon malzemeleri nedeniyle yol kısmen trafiğe kapandı. Facianın eşiğinden dönüldüğü kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Son dakika: Faciaya ramak kala... Tırdan araçların üzerine devrildi!

Gelen son dakika haberine göre, İstanbul Ataşehir'de kırmızı ışıkta bekleyen otomobillerin üzerine tırdaki metal inşaat malzemeleri devrildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Ataşehir Dudullu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre çelik konstrüksiyon inşaat malzemeleri yüklü 54 ABH 797 plakalı tırın sürücüsü, Atapark Caddesi'ne dönmeye çalıştı.

Ataşehir'de TIR'daki inşaat malzemeleri araçların üstüne düştü - Genel - İstanbul -

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

O sırada inşaat malzemelerinin bağlı olduğu güvenlik ipleri koptu ve kırmızı ışıkta bekleyen iki otomobilin üzerine düştü.

Ataşehir'de TIR'daki inşaat malzemeleri araçların üstüne düştü - Genel - İstanbul -

Şans eseri kazayı iki otomobilin sürücüsü yara almadan atlatırken, yola devrilen inşaat malzemeleri nedeniyle Atapark Caddesi kısmen trafiğe kapandı. Otomobillerin ve demirlerin yoldan çekilmesiyle trafik normale döndü.

Polis olayla ile ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)

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